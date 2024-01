Veja como comprar ingressos para o Baile Municipal do Recife 2024

A programação da 58ª edição do Baile Municipal do Recife foi divulgada nesta quarta-feira (17). A festa é tradicional, e neste ano acontecerá no dia 3 de fevereiro, no Classic Hall, em Olinda, na Grande Recife.



O festival será comandado por um time de vinte cantoras e musicistas, entre elas Vanessa da Mata, Elba Ramalho, Iza e Lia Itamaracá, grande homenageada do carnaval de 2024. E como Abre Alas do espetáculo, os Patrimônios Vivos do Recife vão dar início à folia.

A venda ingressos já começou e vão de R$ 50 para pista até R$ 600 para mesas que comportam quatro pessoas. Eles já estão à venda no próprio Classic Hall, pelo site www.bilheteriadigital.com e nos pontos físicos do serviço, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

A arrecadação do Baile será destinada a instituições sociais com trabalhos comunitários dedicados ao Recife a aos recifenses e que serão anunciadas em breve.

Confira a programação do Baile Municipal do Recife 2024

Abre Alas:

Patrimônios Vivos do Recife

Passista Zenaide Bezerra e o porta-estandarte Seu Zacarias, Tribo de Caboclinhos Tupi, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba e mestre seu Teté (Maracatu Nação Almirante do Forte).

Desfile de Fantasias

DJ Alana Marques

Shows:

Orquestra Popular do Recife - Maestro Ademir Araújo (Formiga) recebe coral Edgar Moraes

Orquestra Popular da Bomba do Hemetério convida Nega do Babado e Michele Melo

Spok Frevo Orquestra

Lia de Itamaracá

Uana

Flaira Ferro

Joice Alane

Vanessa Da Mata

Iza

Elba Ramalho

Cristina Amaral

Nena Queiroga

Isadora Melo

Heloá

Gizelle Dias

Ylana

Gerlane Lops

Isaar

Larissa Lisboa

Gabi do Carmo