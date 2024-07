Veja cenas picantes do trailer de remake de 'Emanuelle'

O remake do clássico "Emmanuelle" (1974) teve seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira (2). O filme erótico, que será lançado nos cinemas franceses em 25 de setembro, promete uma nova abordagem da icônica personagem.

O trailer apresenta Emmanuelle se encantando por um estranho, interpretado por Will Sharpe, ao chegar a um hotel de luxo. À medida que conhece outros hóspedes, ela descobre que estão envolvidos em diversas ligações sexuais, prometendo um enredo repleto de intrigas e seduções.

A nova "Emmanuelle" será interpretada por Noémie Merlant, assumindo o papel que originalmente foi de Sylvia Kristel. O elenco também conta com Will Sharpe, Naomi Watts e Jamie Campbell Bower.

O novo filme se inspira no livro homônimo de Emmanuelle Arsan, que narra a jornada de descoberta sexual de uma esposa de diplomata. A direção do longa é de Audrey Diwan, com roteiro assinado por Rebecca Zlotowski.

Ainda não há data de estreia prevista para o Brasil, mas a expectativa é grande para a nova adaptação deste clássico do cinema erótico.