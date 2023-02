'Emmanuelle': conheça Noémie Merlant, nova protagonista do clássico erótico

Noémie Merlant será a nova protagonista do romance erótico francês "Emmanuelle", em uma nova adaptação. A atriz francesa substitui Léa Seydoux, conhecida por seu papel em "Azul é a Cor Mais Quente" (2013), que havia sido escalada em 2022. Segundo a diretora Audrey Diwan, Léa não era a personagem que imaginava para viver o papel de Emmanuelle.

"De 'Retrato de uma Jovem em Chamas' a 'Tár', nunca deixei de me deixar seduzir pela força da atuação de Noémie. Ela abraça a ideia do personagem, capaz de desempenhar ao mesmo tempo a autoridade e a sedução. Noémie redefine a mulher francesa", disse a diretora ao justificar sua escolha.

VEJA MAIS

O clássico do erotismo foi originalmente estrelado pela atriz holandesa Sylvia Kristel, na primeira versão de 1974, que se tornou uma franquia até 1990 com a atriz Krista Allen no papel. "Emmanuelle" é uma adaptação do romance escrito por Emmanuelle Arsan, conhecido por ser um dos primeiros filmes a retratar a sexualidade de forma explícita, e se tornou um sucesso no Brasil pelo 'Cine Band Privê'.

Quem é Noémie Merlant?

Noémie Merlant é uma atriz francesa de 34 anos, conhecida por seu papel no romance premiado "Retrato de Uma Jovem em Chamas" (2019), onde interpreta uma jovem pintora no século 18 que se apaixona por uma mulher comprometida.

Em foto sensual em Napoli, na Itália (Reprodução Instagram)

Iniciou sua carreira em 2008 no drama 'Death In Love' e em seu mais recente trabalho atuou ao lado de Cate Blanchett no longa 'Tár' (2022), indicado a 6 Oscars, incluindo o de Melhor Filme.

A nova versão de "Emmanuelle" ainda não tem previsão de estreia nos cinemas, mas segundo a cineasta Diwan, que participou da escrita do roteiro, o filme se passará em Hong Kong, no hotel de luxo onde a protagonista trabalha, e pretende explorar 'um mundo que redefine qualquer forma de relcionamento'.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora de OLiberal.com)