Sertanejo Fernando Zor mostra ‘quarto do sexo’ inspirado em filme erótico; veja

Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, revelou aos fãs que mandou construir um quarto do sexo, inspirado no filme “50 Tons de Cinza”. A declaração deixou vários internautas eufóricos e para a animação de todos, o cantor ainda mostrou alguns detalhes. As informações são do Metrópoles.

“Não sou um homem de flores e corações”, escreveu ele na publicação, marcando ainda as hashtags “meu novo quarto” e “50 Tons de Cinza”, a famosa franquia de filmes sensuais.

E os seguidores, animadinhos, foram comentar que estão aceitando convites para conhecer o novo ambiente da casa do sertanejo.