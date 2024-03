A musa escolhida para compor o time do projeto de beleza do jornal Amazônia, "Gata da Capa" da semana, é a bragantina Vanessa Felício. A designer de moda e modelo de 31 anos pousou para as lentes criativas do fotógrafo Neto Soares, em um ensaio que teve como fundo das fotos as belezas naturais próximo ao município de Bragança. Direto da Praia Chavascal, segundo o curador do projeto, Neto, a proposta foi transparecer nos cliques o empoderamento feminino.

Vanessa Felício é a estrela do projeto 'Gata da Capa' desta semana e esbanja leveza e sensualidade

Questionado sobre o local escolhido pelo fotógrafo, Neto afirmou que quis transmitir para além ao público a beleza da mulher bragantina. "Eu quis mostrar a força feminina, que elas podem serem o que quiserem", declarou.

Já para a modelo, a experiência de ser fotografada foi uma experiência de autodescoberta e considerada "única" pela mesma. "Conseguimos externar a beleza de tudo que compõe o ensaio, eternizando cada momento e experiência vivida ali", afirmou Vanessa.

O convite para que a designer de moda participasse do projeto surgiu por meio de uma interação de Vanessa em um dos trabalhos realizados por Neto. O resultado dos cliques agradou muito a modelo, que diz ter se sentindo muito confortável e segura após a sessão. "Podem esperar uma liberdade genuína, de uma mulher que admira o que faz e que respeita sua essência", acrescentou Vanessa sobre o que o público pode esperar ao visualizar seu ensaio para o projeto.

De acordo com a modelo, o projeto "Gata da Capa" é importante porque busca resgatar e exaltar a beleza da mulher amazônida. "A importância está nos detalhes, resgatando a diversidade da beleza da mulher nortista paraense e suas origens, quão necessário é, importante também por quebrar padrões imposto pela sociedade, onde através das fotos conseguimos vera verdadeira beleza que existe em cada uma de nós de formas diferentes", afirmou Felício.

E foi justamente esse empoderamento que Vanessa buscou trazer quando aceitou pousar. A designer quis levar "um pouco de uma mulher real, que ama e se reinventa". Desta forma, ela aconselha também outras mulheres participarem do projeto, mas também a realizarem books fotográficos. "Sei que elas vão se sentirem mais confiantes e autênticas. A olharem abraçando suas singularidades", acrescentou.

Como conselho de beleza ao público feminino que acompanha o projeto "Gata da Capa", Vanessa reflete sobre a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da saúde mental. "Aconselho a cuidar da mente e do corpo, ler um livro, meditar e se reconectar com seu eu interior", concluiu.

O projeto Gata da Capa promove mensalmente ensaios com modelos locais com temáticas regionais. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotógrafo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo no ensaio sensual.