Gata da Capa desta semana, Fabiana Oliveira diz que já odiou o seu corpo

Esbanjando muita beleza em cada foto, a modelo Fabiana Oliveira é a Gata da Capa desta semana, o projeto de ensaios fotográficos realizado pelo jornal Amazônia. A jovem de 22 anos é graduada em educação física e afirma que no passado não gostava do seu corpo, mas que hoje, aprendeu a se amar do jeito que é.

Animada com a nova experiência, ela conta que foi convidada pelo fotógrafo Neto Soares pelo Instagram. “Experiência única e incrível, me senti linda e confiante do jeitinho que sou”, conta a musa.

A linda praia de Ajuruteua, em Bragança, foi escolhida como cenário para o ensaio fotográfico da Gata da Capa. A paisagem paradisíaca deu ainda mais realce para a beleza marcante de Fabiana.

Fabiana Oliveira Gata da Capa 25/02/2024 Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares Fabiana Oliveira Gata da Capa Foto: Neto Soares

Trazendo seus conhecidos na área da educação física, Fabiana dá uma dica de saúde para os leitores do projeto Amazônia. “O amor da nossa vida somos nós mesmos. Se cuidar física e mentalmente é essencial para viver bem”, aconselha a gata da capa.

A jovem relata que o projeto “Gata da Capa” é importante para a valorização das mulheres, que podem se sentir livres para se expressar através das imagens.

“O projeto é extremamente importante para que as mulheres consigam se enxergar através de outra ótica, sair da rotina e admirar todas as imperfeições, perfeitamente comum em mulheres de verdade”, pontua a educadora física.

Franca sobre seu próprio corpo, Fabiana destaca o que o público pode esperar do ensaio realizado. “Uma menina que durante anos odiou seu corpo e que hoje consegue se amar da forma que é”, afirma.

A musa desta semana ressalta que amou a experiência do ensaio fotográfico e diz que as imagens conseguem expressar verdadeiramente quem ela é.

“Vi algumas fotos e acredito que o ensaio retrata exatamente quem sou, uma pessoa simples, leve, alegre e sonhadora”, conclui Fabiana.