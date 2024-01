Rafaela Garcia é a estrela do projeto ‘Gata da Capa’ desta semana

A modelo Rafaela Garcia é a musa desta semana do “Gata da Capa”, projeto de ensaios fotográficos realizado pelo jornal Amazônia. Clicada pelas lentes do fotógrafo Neto Soares, a estudante e designer de sobrancelhas esbanjou beleza durante a sessão de fotos e descreveu a experiência como maravilhosa.

VEJA MAIS

O local escolhido pelo fotógrafo foi a Ilha do Combu, em Belém. Para Neto, as belezas da ilha combinam com o estilo de Rafaela e realçam a beleza natural dela. Já a modelo disse ter sentido algo maravilhoso ao receber o convite feito pelo profissional.

"Cada proposta é única e é uma experiência nova. E eu me senti lisonjeada, me senti privilegiada por estar recebendo essa proposta maravilhosa. Eu amei fazer as fotos. Foi uma experiência totalmente diferente. Eu estou feliz até agora. Eu estou com a autoestima renovada", disse.

As fotos do projeto Gata da Capa são acompanhadas há algum tempo por Rafaela. Uma de suas amigas já havia sido clicada pelas lentes de Neto Soares e, então, a designer passou a seguir o fotógrafo nas redes sociais para estar atualizada dos trabalhos que ele realizava e publicava com os seguidores.

"Vi que o trabalho dele é maravilhoso. As fotos da minha amiga, que também é modelo, ficaram lindas e eu topei no mesmo instante. Acredito que as fotos vão ficar maravilhosas assim como todas as outras que o Neto já fotografou. Eu só vi algumas, mas estou bem ansiosa. Ele tem um trabalho maravilhoso e deixa a gente super à vontade", elogia.

Rafaela conheceu o trabalho de Neto por meio de uma amiga e ficou encantada com o que viu (Foto/Divulgação/Neto Soares)

A musa dessa semana diz que o "Gata da capa" é uma proposta capaz de resgatar e elevar a autoestima das mulheres. Além disso, é uma forma de potencializar o empoderamento feminino, seja entre as modelos escolhidas, ou nas mulheres que consomem os conteúdos do jornal.

"Ele não fotografa somente um padrão de beleza, fotografa diversos corpos, personalidades e aparências, fazendo com que quebre o patrão de beleza, porque cada mulher ela tem uma beleza única", conta.

A vontade de fotografar mulheres com foco na autoestima e exaltação da beleza feminina surgiu após o fotógrafo retornar para Belém. Ele estava em Brasília, onde fazia especialização em fotografia de moda e artes visuais. Ao voltar para a capital paraense, Neto Soares percebeu que não tinha este segmento no mercado da fotografia.

"Não existia esse mercado do sensual voltado para a mulher se sentir linda. Existiam algumas pessoas que faziam, mas com um olhar mais pesado, nitidamente para homens verem e não que a mulher se gostasse", fala o idealizador do projeto.

O resultado do trabalho, ao conversar com as modelos, é um dos pontos que o fotógrafo comemora. Nos depoimentos que ele recebe, consegue enxergar que está no caminho certo, capaz de elevar a beleza feminina das mulheres.

"A forma com que elas se sentem, vejo que não só no pessoal como em diversos aspectos da vida. Minha mãe e minha irmã que me criaram então sempre tem essa preocupação pelo lado das mulheres de que ela se sintam incríveis", reforça.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)