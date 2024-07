Valesca Popozuda diz que não namora porque coloca medo nos homens

Valesca Popozuda está solteira há 6 anos e garante que um dos motivos para não estar um relacionamento é o fato de que os homens ficam intimidados em sua presença. A funkeira afirmou que não tem medo de ficar sozinha.

“Eles correm. Quando eles entendem que você é uma mulher que não vai deixar barato, que você vai abaixar a sua cabeça, e que é empoderada, que não depende de nada, que vive a sua vida, eles têm medo”, declarou em entrevista ao Gshow.

Apesar da afirmação, Valesca garante que está feliz sem um namorado e aproveitando cada momento desta fase.

“Eu estou gostando tanto de viver isso, os meus momentos, fazer o que quero. Quando você está em um relacionamento, você tem que dar satisfação, né? E eu estou gostando de ir para uma festa para poder beijar quantos quiser. Viver a minha vida”, comentou.

A funkeira ressalta ainda que, no futuro, não descarta entrar em um relacionamento, porém, não será com um homem.

“Acho que minha próxima namorada vai ser mulher. O sexo é muito gostoso. Esses homens estão tão complicados, sabe? Porque eles sempre querem ser donos da razão. Com mulher, a troca, o carinho, a carícia é bem diferente do que a com o homem. E, tipo, para penetração, eu pego o meu consolo. Não preciso de nada”, declarou.

Valesca Popozuda lança nesta próxima sexta-feira (5) o disco ‘De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade’, além de uma versão mais soft do mesmo projeto musical, que se chama ‘De Volta Para Gaiola: Amor’.