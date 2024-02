Incêndio interrompe show Valesca Popozuda em boate

Um incêndio interrompeu o show da cantora Valesca Popozuda na noite da última sexta-feira (23) em uma boate em Taboão da Serra, no interior de São Paulo. De acordo com o jornalista Leo Dias, imagens do local indicam que o incidente foi provocado por um curto-circuito na fiação dos equipamentos.

Em comunicado, a equipe da cantora disse que todos estão bem e que, ao notar o princípio de incêndio, Valesca Popozuda “pediu para que todos os presentes deixassem o local”.

“A cantora Valesca Popozuda se apresentou na noite de ontem (23/2), na casa de eventos Galpão Mix Mariá, em Taboão da Serra (SP). Após a primeira música, a apresentação precisou ser interrompida por conta de um início de incêndio no local.”

“Prontamente a artista avisou pelo microfone e pediu para que todos os presentes deixassem o local. Valesca e sua equipe passam bem”, diz o comunicado.