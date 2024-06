Valesca Popozuda surge nua e de salto alto na capa de seu novo álbum: 'De Volta Pra Gaiola'

Valesca Popozuda está de volta aos holofotes. No dia 5 de julho, a funkeira lançará seu novo álbum, intitulado "De Volta Pra Gaiola: Amor e Amor de Verdade". A capa do álbum, que traduz o momento atual da artista, traz uma foto ousada, compartilhada por Valesca em seu perfil no Instagram.

Aos 45 anos, Valesca Popozuda continua sendo um ícone do funk. Ela foi revelada como a vocalista do grupo Gaiola das Popozudas, que a consagrou no cenário musical. Em 2012, a cantora carioca, nascida no bairro de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, decidiu seguir carreira solo. Pouco tempo depois, ela conquistou as paradas de sucesso com o hit "Beijinho no Ombro".