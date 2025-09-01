Capa Jornal Amazônia
Val Marchiori inicia tratamento contra o câncer de mama

Nas redes sociais, Val postou: "Ao lado dos meus filhos, sou mais forte"

Estadão Conteúdo

Ao lado dos filhos gêmeos Eike e Victor e do marido, o advogado Amilton Augusto, a socialite e empresária Val Marchiori se internou na unidade do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, para dar início ao tratamento de um câncer de mama recentemente diagnosticado.

Nas redes sociais, Val postou: "Ao lado dos meus filhos, sou mais forte". Em outro story, ela registrou: "A presença deles me fortalece, me dá coragem e me lembra que o amor é o remédio mais poderoso. Não é fácil, mas com fé em Deus e com essa família linda comigo, sei que vou vencer essa batalha".

A ex-participante do reality Mulheres Ricas revelou na semana passada o diagnóstico de câncer. Ela contou aos seus seguidores que precisará fazer uma cirurgia e que está sob os cuidados do oncologista Fernando Maluf, que tratou outros famosos como a atriz Ana Furtado, a cantora Simony e o apresentador Celso Portiolli.

O mastologista Silvio Bromberg será o responsável pela cirurgia que Val fará para remover o tumor e impedir que a doença se espalhe.

O câncer foi diagnosticado em um exame de rotina. "Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje estou aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama", revelou num vídeo no Instagram.

Antes de ser internada, Val Marchiori visitou o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior paulista. "Estou aqui, firme na fé em Nossa Senhora Aparecida, vivendo cada dia com esperança e coragem. Sigo acreditando na minha cura contra o câncer de mama, com o coração cheio de gratidão por todo amor e apoio que recebo", escreveu em seu perfil no Instagram.

