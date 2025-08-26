Capa Jornal Amazônia
Val Marchiori é diagnosticada com câncer de mama aos 50 anos: 'Parece que o mundo está acabando'

Empresária de 50 anos compartilhou notícia nas redes sociais e reforçou importância da mamografia

Hannah Franco
fonte

Após diagnóstico de câncer de mama, Val Marchiori pede que mulheres façam mamografia (Reprodução/Instagram)

A empresária Val Marchiori, conhecida nacionalmente por sua participação no reality Mulheres Ricas, revelou nesta terça-feira (26/8) que foi diagnosticada com câncer de mama. Aos 50 anos, Val usou as redes sociais para compartilhar a notícia com seus seguidores e aproveitou para fazer um apelo às mulheres: que não deixem de realizar exames preventivos, como a mamografia.

Em um vídeo emocionado publicado em seu perfil no Instagram, a empresária contou que descobriu a doença após exames de rotina. Segundo ela, o diagnóstico veio após uma biópsia indicar a presença de um tumor maligno na mama direita.

"Vocês que me veem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje tô aqui dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biopsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama", declarou.

A socialite se mostrou abalada ao falar sobre o momento difícil que enfrenta. Chorando, ela relatou o impacto da notícia e disse estar vivendo um período de reflexão.

"A gente fica sem chão. Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer por medo. Se eu já tivesse de repente feito... É muito dificil quando a gente recebe a notícia, parece que o mundo está acabando. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!", desabafou.

Apesar do susto, Val afirmou que está confiante e espera vencer a doença com fé e o apoio de sua família. Ela também deixou um recado direto às mulheres.

"Então é um alerta para vocês, é um alerta para as mulheres que têm medo. Façam mamografia, é muito importante", enfatizou.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, representando cerca de 28% dos novos casos de câncer no país.

