Vaguinho DB comanda o 'Pagode Só a Diretoria' neste domingo (22/12) com entrada franca; saiba mais

No próximo domingo (22), a partir das 15h, o cantor e compositor Vaguinho DB lidera uma edição especial de Natal do evento "Pagode Só a Diretoria". A festa será realizada no Boteco Santa Matta, no bairro da Marambaia, em Belém, e terá entrada franca até às 18h.

Além de Vaguinho DB, o evento contará com apresentações de Kiko Bahia e Kontagiou, além de uma lista de convidados especiais que promete transformar o domingo que antecede o Natal em uma grande celebração para os amantes do pagode. Entre os nomes confirmados estão Bruno Melo, Serginho Nóbrega, Leozinho, Rodolfão, Pirata Show e TH, do grupo Pagode Resenha.

Energia natalina e muito pagode

"Vai ser uma reunião linda, ao lado de grandes amigos e artistas. Com certeza, será emocionante, pois a semana do Natal traz uma energia especial, e com muito pagode vai ser inesquecível. Convido todos os amantes do estilo para compartilharem esse momento conosco", destaca Vaguinho DB.

VEJA MAIS

Uma carreira marcada pela valorização do pagode regional

Com mais de 25 anos dedicados à música, Vaguinho DB é um dos maiores nomes do pagode em Belém e no Pará. Ao longo de sua trajetória, já dividiu o palco com artistas consagrados da música paraense, como Cacau Sinimbú e Arthur Espíndola, fortalecendo o cenário local e levando o estilo a novos públicos.

Vaguinho celebra o fato de viver da arte, algo que considera uma das suas maiores conquistas pessoais e profissionais. "Representar o pagode paraense é uma honra que carrego com muito orgulho", afirma o artista.

Serviço

O que: Edição especial de Natal do "Pagode Só a Diretoria"

Quando: Domingo, 22 de dezembro, a partir das 15h

Onde: Boteco Santa Matta – Avenida Rodolfo Chermont, nº 1607, esquina com a Rua da Marinha

Entrada: Gratuita das 15h às 18h

Reservas: (91) 98172-9092

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)