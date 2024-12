Zeca Pagodinho declara pausa na carreira; saiba o motivo

O cantor Zeca Pagodinho, aos 65 anos, anunciou que fará uma pausa em sua carreira musical após concluir uma turnê especial que celebra seus 40 anos de trajetória artística. A decisão de interromper suas atividades profissionais vem após um período intenso de apresentações, que incluiu shows em várias cidades do Brasil e até no exterior. O último compromisso do sambista será no dia 21 de dezembro, no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Durante a pausa, que deve durar pelo menos cinco meses, Zeca pretende se dedicar integralmente à família. O pagodeiro expressou a vontade de passar mais tempo com seus filhos e netos, especialmente com os seis netos que já tem e o sétimo que está a caminho, previsto para chegar em abril.

A turnê comemorativa foi um marco na carreira do cantor, reunindo sucessos que marcaram a trajetória. Com um repertório extenso, o cantor revisitou clássicos e trouxe algumas músicas menos frequentes nos shows. A turnê foi planejada com a colaboração de sua equipe, garantindo uma seleção que agradou tanto os fãs antigos quanto novos admiradores.

Zeca Pagodinho destacou que essa pausa não significa um afastamento definitivo da música. Ele já planeja retornar aos palcos em junho de 2025, continuando a celebração de suas quatro décadas de carreira. Durante esse tempo fora dos holofotes, ele também pretende desenvolver novos projetos artísticos, mantendo-se ativo na cena cultural.

A assessoria do artista confirmou que essa decisão é uma forma de Zeca valorizar os laços familiares e refletir sobre sua trajetória até aqui. Ele mencionou que nunca havia pensado na dimensão do seu sucesso até agora, e essa pausa é uma chance para ele aproveitar momentos preciosos com a família enquanto planeja seu futuro na música.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)