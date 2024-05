Zeca Pagodinho inaugura bar com presença de padre para benzer o local

A presença do padre Jorjão na inauguração do novo bar que leva o nome do cantor Zeca Pagodinho divertiu os internautas e viralizou nas redes sociais. Em um vídeo que circula na web, o religioso aparece rezando o "Pai Nosso" ao lado do sambista. O estabelecimento que tem como temática a trajetória do artista foi inaugurado na semana passada e contou com a presença de várias celebridades presentes na celebração realizada pelo sacerdote.

Depois de rezar o "Pai Nosso" e benzer o local, o religioso falou sobre a importância de celebrar e viver momentos de lazer, reforçando que isso não é pecado.

"A alegria não é pecado. Tomar uma cervejinha não é pecado. Ser feliz não é pecado. Viva a alegria", disse o padre, aplaudido por Zeca. Enquanto ouvia a fala do religioso, Zeca acenava positivamente com a cabeça concordando com o que era dito. Confira:

Na ocasião, o sambista cantou vários de seus sucessos e contou com a presença de famosos como Xande de Pilares, Moacyr Luz e Hélio de La Peña. “A benção foi dada, agora é só deixar a vida te levar”, escreveu o perfil do estabelecimento no Instagram.

