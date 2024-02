Filme sobre Zeca Pagodinho será gravado no segundo semestre de 2024, diz roteirista

O filme “Deixa a Vida Me Levar”, que trará a carreira e vida de Zeca Pagodinho aos cinemas, está em fase de pré-produção e deve iniciar as gravações entre agosto e setembro deste ano. A informação foi confirmada pelo roteirista e co-produtor Roberto Faustino à CNN.

Segundo Faustino, o longa promete contar a trajetória completa do sambista, desde a infância em Xerém até o sucesso dos dias atuais, sendo uma “ficção que abraça a realidade”. “Fiz questão de fazer ficção, porque as histórias [dele] são tão incríveis que eu pensei: ‘não tem que reconstruir, tem que dramatizar isso aqui. Não dá para alguém ficar falando o que aconteceu exatamente, esse é um mundo de ação, não é um mundo de palavras”, afirmou.

Faustino explicou que o momento é de finalizar o roteiro junto ao diretor do filme, Mauro Lima, e se preparar para realizar os testes do elenco e as escolhas de locação. Devem ser escolhidos dois atores para interpretar o sambista, trazendo períodos diferentes de sua vida.

“Tem que ter o jeito de falar, o jeito de cantar, aquele jeito de andar. O Zeca é muito peculiar, né? Então você tem que vislumbrar um ator que tenha tudo isso, que tenha intimidade com a música, que tenha intimidade com o samba, que tenham intimidade com o jeito do Zeca tocar a vida, e depois partir para um laboratório para ele se transformar, de fato, em Zeca Pagodinho”, explicou à CNN. No entanto, ainda não há nenhum ator escolhido.