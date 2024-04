'Ogum': ouça o primeiro single de 'Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo'

“Zeca Pagodinho 40 Anos Ao Vivo”, novo trabalho do sambista Zeca Pagodinho tem primeiro single disponível, com participação de Djonga. “Ogum”, um samba sincrético lançado, não ao acaso, dia 23 de abril, chega aos aplicativos de música.

O samba, de autoria de Claudemir e Marquinhos PQD, gravado originalmente em 2008, no disco “Uma Prova de Amor”, ressurge como se fosse inédito na voz de Zeca Pagodinho que com sua divisão, interpretação e devoção faz dele, como diria Noel e Vadico, “um samba em feitio de oração”.

Com produção musical de Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha, Zeca emocionou com sua atuação e contou ainda com um cenário luxuoso de Zé Carratu e Dhiego Bueno, e imagens de Batman Zavareze, que transformaram o palco do Engenhão, no Rio de Janeiro, quase em um templo tal a entrega e admiração da plateia. Atmosfera que ficou ainda mais intensa com a participação de Djonga. Coube ao rapper finalizar a canção, cantando a oração de São Jorge que na primeira gravação teve destaque na voz de Jorge Ben Jor. Djonga agora também faz parte da “cavalaria”.