Universal Music cancela eventos relacionados ao Grammy, contrariando a Academia da Gravação

A Universal Music anunciou, na última segunda-feira (13), o cancelamento de todos os eventos promovidos pela empresa relacionados ao Grammy, incluindo o tradicional Artist Showcase e a after party. A decisão foi tomada após a Academia da Gravação, responsável pela premiação, manter a cerimônia marcada para o dia 2 de fevereiro, em Los Angeles, apesar dos devastadores incêndios que atingem a cidade.

Em nota, a Universal Music expressou sua solidariedade às vítimas dos incêndios e direcionou os recursos que seriam utilizados nos eventos para apoiar as vítimas e os socorristas da tragédia.

"Nossa mais profunda gratidão vai para os socorristas e o pessoal de emergência, que continuam a atuar heroicamente. Los Angeles é o lar de muitos de nós. Estamos empenhados em ajudar e apoiar a comunidade musical, os nossos artistas, os nossos eléctricos e o povo de Los Angeles a ultrapassar este episódio horrível", informou a empresa.

Por outro lado, a Academia da Gravação manteve a data do evento, que será realizado na Crypto.com Arena, na cidade de Los Angeles. A cerimônia ocorrerá no dia 2 de fevereiro e, segundo a organização, será realizada com o apoio das autoridades locais, garantindo a segurança pública e com um foco voltado para a ajuda às vítimas dos incêndios.

O Grammy 2025, que celebra as melhores realizações musicais, terá entre seus indicados grandes nomes como Beyoncé, Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone, Taylor Swift e Anitta. Confira a lista completa dos indicados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)