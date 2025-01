Paris Hilton adota cachorrinha e mobiliza ajuda para vítimas de incêndios em Los Angeles

Paris Hilton, de 43 anos, se uniu aos esforços de ajuda à comunidade afetada pelos incêndios florestais que assolam Los Angeles, nos Estados Unidos. Na última segunda-feira (13), ela revelou em suas redes sociais que adotou a cadelinha Zuzu, que estava em um abrigo após sua família perder a casa nos incêndios.

A empresária, que presenciou pela TV a destruição de sua casa em Malibu, esteve em Pasadena, onde atuou como voluntária em prol de crianças e animais desabrigados. Durante a visita, a estrela de Simple Life adotou uma cachorrinha, que foi entregue ao abrigo Pasadena Humane Society.

A adoção da cadelinha foi destacada por Paris como um gesto importante diante da crise. "Se puder, considere dar um lar temporário ou permanente para animais necessitados", sugeriu a empresária. Além disso, Hilton e sua equipe levaram itens essenciais e presentes para famílias desabrigadas que estão hospedadas no hotel Hilton, em Montebello.

VEJA MAIS

Com sua organização sem fins lucrativos, a 11:11 Media Impact, Paris Hilton arrecada fundos para apoiar famílias e animais de estimação afetados. A empresária anunciou uma doação pessoal de US$ 100 mil e prometeu igualar cada dólar adicional arrecadado até atingir o mesmo valor. A campanha já conseguiu levantar mais de US$ 600 mil em três dias e tem como meta alcançar US$ 1 milhão.

Os recursos serão destinados à moradia temporária, estadias em hotéis, itens essenciais para centros de evacuação e apoio a abrigos de animais locais. "Cada doação faz a diferença no fornecimento de assistência emergencial, moradia e suprimentos", reforçou Paris.

A tragédia dos incêndios em LA

Os incêndios que começaram há uma semana já devastaram mais de 160 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de São Francisco, segundo o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Até agora, 24 mortes foram confirmadas, e os maiores focos, Eaton e Palisades, ainda apresentam baixa contenção, com 27% e 11%, respectivamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)