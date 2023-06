'Uma Noite no Museu' libera visitação em museus em horário noturno

Nesta sexta-feira, 02, ocorrerá a vivência “Uma Noite no Museu”, de 18h às 21h, no Complexo Feliz Lusitânia. O Museu de Arte Sacra (MAS), Museu do Encontro, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan) e Museu do Estado do Pará (MEP) estarão de portas abertas para receber os visitantes.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e busca ampliar e democratizar o acesso aos museus para um público diverso, assim como proporcionar uma nova experiência de diálogo com os espaços museais.

“Temos a missão de garantir e ampliar o acesso aos nossos acervos, exposições e equipamentos museais. Essa experiência de visitação noturna aos museus vem sendo implementada em algumas grandes cidades do mundo e queremos sentir como será a resposta do público, em Belém. Nosso complexo de museus históricos fica num polígono muito bonito da cidade, com uma paisagem urbana que nos remete à fundação de Belém. São componentes adicionais de experiência cultural para o visitante. Além disso, será uma forma da nos prepararmos para novas dinâmicas no receptivo aos turistas que virão para COP 30. Explorar novas possibilidades para atender essa demanda que vem crescendo.” Explica a Secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Com “Uma Noite no Museu” será possível visitar as exposições e mostras disponíveis nos locais, porém, nesse horário inovador, que possibilita abranger os diversos públicos que possuem demandas no horário comercial.

Mesmo que as mostras fiquem liberadas para visitação até junho, apenas no dia 02, que existe a liberação do horário de 18h às 21h.

VEJA AS EXPOSIÇÕES:

Museu de Arte Sacra (MAS)

A exposição “Manifestações Culturais do Brasil – A Celebração Viva da Cultura dos Povos”, pode ser vista na Galeria Fidanza. A mostra é composta por fotos, vídeos, objetos de museus, sons e um rico acervo composto por peças de colecionadores e artesãos. São mais de 800 peças expostas com o objetivo de proporcionar experiências interativas com o patrimônio imaterial de todas as regiões do país.

Belém é a primeira cidade do Norte do País que recebe a mostra. São 52 bens culturais registrados como patrimônio cultural imaterial brasileiro que estão no MAS. Destes, 11 são do Norte e quatro exclusivamente paraenses: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Festividades do Glorioso São Sebastião na região do Marajó, Carimbó e Modo de fazer Cuias do Baixo Amazonas.

A mostra propõe uma síntese da cultura imaterial brasileira, apresentada com textos informativos, legendas em português, inglês e espanhol, permitindo maior compreensão sobre a importância desses bens para a cultura brasileira. Além disso, os textos também são apresentados em braile. Para viabilizar uma acessibilidade mais abrangente, um intérprete de libras faz o acompanhamento e monitoria da visita a grupos que apresentem esta demanda.

Há ainda, objetos com caráter multissensorial, apresentados como elemento facilitador para a manipulação e a experiência concreta, principalmente para pessoas com deficiências sensoriais (visuais e auditivas), intelectuais e com comprometimentos neuromotores.

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (Cojan)

O espaço recebe a mostra multimídia que debate a democracia brasileira: “Brasil Futuro: As Formas da Democracia”. A itinerante homenageia o regime democrático a partir da pluralidade da cultura do país. A visitação está disponível até o dia 18 de junho.

Na mostra, dos 120 artistas, destes, 25 são da Amazônia, como Bonikta, Elisclesio Makuxi, Rafael Bqueer, Nay Jinkings, Glenda Beatriz, Roberta Carvalho, Keila Sankofa, entre outros.

Roberta Carvalho, é uma das curadoras da exposição, ela contribuiu na escolha dos artistas da região Norte. A artista visual e multimídia, é diretora artística e desenvolve trabalhos envolvendo o vídeo, a intervenção urbana, a vídeo-projeção, realidades mistas, instalação, audiovisual e projetos interativos, com destaque para seu trabalho "SYMBIOSIS".

Museu do Estado do Pará (MEP)

A exposição “Imagens que não se conformam”, realizada pelo Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Instituto Odeon com apoio do Governo do Estado, segue aberta até o dia 25 de junho. Com peças da coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e trabalhos de artistas contemporâneos com obras raras do acervo do IHGB que remetem aos períodos colonial, imperial e republicano do Brasil.

A exposição traz trabalhos de artistas paraenses contemporâneos, propondo um diálogo profundo acerca da desconstrução das narrativas históricas já constituídas.

Um diferencial importante na montagem da exposição na capital paraense é a participação de artistas locais reconhecidos internacionalmente pela relevância de suas produções, que criaram obras inéditas para a mostra: Berna Reale, Nay Jinkins e Marcone Moreira. Destacam-se ainda Emmanuel Nassar, Luiz Braga e Alexandre Sequeira.