Um ano depois, Lívia Andrade relata outro 'susto' durante voo de avião

A apresentadora Lívia Andrade relatou momentos de tensão durante um voo dos Estados Unidos para o Brasil na madrugada deste domingo, 31 de março. A aeronave precisou retornar a Miami após apresentar problemas no meio do oceano, gerando apreensão entre os passageiros.

Em vídeos publicados nos stories de seu Instagram, Lívia compartilhou o comunicado do piloto. "Acabei de ser acordada pelo piloto avisando que estamos voltando para Miami", disse a artista aos seus seguidores. Ela descreveu a situação com preocupação, observando que o avião estava com barulho estranho e velocidade reduzida.

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A equipe informou aos passageiros que a aeronave apresentava falhas. Segundo o relato da apresentadora, foi solicitado que ninguém entrasse em pânico, pois bombeiros acompanhariam o avião no pouso, e havia "muito combustível" a bordo. Essa medida visava garantir a segurança durante a descida.

Retorno Seguro a Miami

Felizmente, a situação foi controlada e o avião pousou em segurança em Miami. "Pousamos! Chegamos em Miami, graças a Deus está tudo bem", afirmou Lívia Andrade. As malas dos passageiros permaneceram na aeronave, e o retorno ao Brasil estava previsto para ocorrer no mesmo avião e nos mesmos assentos.

Outros Incidentes e Coincidências

Este não foi o primeiro susto aéreo vivido pela apresentadora. Há cerca de um ano, ela passou por outra experiência similar, quando sua aeronave fez um pouso de emergência em Jundiaí, evento que teve repercussão na mídia.

Para aumentar a tensão, Lívia Andrade revelou um incidente ocorrido a caminho do aeroporto para este voo. O carro em que ela estava atropelou e matou um veado que atravessou a pista, o que a fez considerar o episódio como um possível "sinal do destino".