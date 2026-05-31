Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Um ano depois, Lívia Andrade relata outro 'susto' durante voo de avião

Segundo relato da artista, o avião apresentou barulho estranho e redução de velocidade antes de retornar à cidade de partida.

Estadão Conteúdo

A apresentadora Lívia Andrade relatou momentos de tensão durante um voo dos Estados Unidos para o Brasil na madrugada deste domingo, 31 de março. A aeronave precisou retornar a Miami após apresentar problemas no meio do oceano, gerando apreensão entre os passageiros.

Em vídeos publicados nos stories de seu Instagram, Lívia compartilhou o comunicado do piloto. "Acabei de ser acordada pelo piloto avisando que estamos voltando para Miami", disse a artista aos seus seguidores. Ela descreveu a situação com preocupação, observando que o avião estava com barulho estranho e velocidade reduzida.

VEJA MAIS

image Lívia Andrade e Alex Poatan comparecem juntos a evento de luta no Rio de Janeiro
Mesmo discretos, os dois foram embora juntos e de mãos dadas

image Quem é Marcos Araújo, ex de Lívia Andrade, contra quem a apresentadora obteve medida protetiva

A equipe informou aos passageiros que a aeronave apresentava falhas. Segundo o relato da apresentadora, foi solicitado que ninguém entrasse em pânico, pois bombeiros acompanhariam o avião no pouso, e havia "muito combustível" a bordo. Essa medida visava garantir a segurança durante a descida.

Retorno Seguro a Miami

Felizmente, a situação foi controlada e o avião pousou em segurança em Miami. "Pousamos! Chegamos em Miami, graças a Deus está tudo bem", afirmou Lívia Andrade. As malas dos passageiros permaneceram na aeronave, e o retorno ao Brasil estava previsto para ocorrer no mesmo avião e nos mesmos assentos.

Outros Incidentes e Coincidências

Este não foi o primeiro susto aéreo vivido pela apresentadora. Há cerca de um ano, ela passou por outra experiência similar, quando sua aeronave fez um pouso de emergência em Jundiaí, evento que teve repercussão na mídia.

Para aumentar a tensão, Lívia Andrade revelou um incidente ocorrido a caminho do aeroporto para este voo. O carro em que ela estava atropelou e matou um veado que atravessou a pista, o que a fez considerar o episódio como um possível "sinal do destino".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lívia Andrade

avião

novo susto
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

música

Projeto 'Cê Tá Doido' lança novo DVD gravado em posto de combustíveis e confirma festival em Belém

. Os artistas também confirmaram a chegada do "Cê Tá Doido Festival" a Belém

30.05.26 10h46

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

'Lei Rouanet é o mecanismo cultural mais sofisticado que existe', diz Margareth Menezes

29.05.26 20h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

MUDANÇA

Mari Fernandez muda o visual e surge loira para novo projeto musical

Cantora passou por transformação em São Paulo e adotou tom mais natural e iluminado para gravação de “Mari no Barzinho”

12.04.26 8h32

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Histórias de amores turbulentos são uma marca dos enredos das produções turcas; confira algumas indicações

30.07.25 19h00

POR ONDE ANDA?

Lembra dela? Paraense 'Dani senta com carinho', desativa Instagram e preocupa seguidores

Influenciadora de Tucuruí ficou famosa em 2021 com coreografia viral e biquínis pequenos e quase sempre na cor branca

29.04.25 19h24

Novela Turca

Novela turca 'Sr. Errado': Conheça a história e saiba onde assistir

A dizi é estrelada por Can Yaman e Özge Gürel; saiba mais

11.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda