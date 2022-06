UBC homenageia Dona Onete na segunda edição do “Troféu Tradições”

A cantora e compositora paraense Dona Onete é a artista homenageada da segunda edição do “Troféu Tradições” da União Brasileira de Compositores (UBC). Neste ano, o evento acontecerá no dia 22 de Junho, dia do aniversário de 80 anos da UBC, no Theatro da Paz.

Dona Onete diz que será uma noite alegre e com muita cantoria. “Quero me preparar, ir bem bonita receber as homenagens e cantar minhas músicas com outros artistas importantes que cantam o Pará pro mundo também. Vamos cantar o que é nosso, viver o que é nosso, fazer a festa no Theatro da Paz e festejar o que temos de especial”, afirma.

Esta é a segunda vez que o troféu homenageia uma compositora. Na primeira edição do prêmio, em 2021, a UBC homenageou Anastácia, conhecida como “Rainha do Forró”. Natural do Recife, a artista é parceira de Dominguinhos em mais de 250 canções.

“Estou radiante de felicidade. Todas as homenagens que quiserem me fazer, que façam em vida, que eu quero ver o quanto eu sou querida (risos). Fico muito feliz por um reconhecimento desse que é de ordem nacional. Nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Eu sou de Cachoeira do Arari (interior do Pará), caí de paraquedas na música. É uma honra muito grande poder representar o povo do Pará e da Amazônia.”, completa a artista, que lançou seu primeiro álbum aos 72 anos.

A apresentação contará com participações especiais de Fafá de Belém, Jaloo, Mestre Damasceno, Lucas Estrela, Félix Robatto, Aqno e o grupo de Carimbó Sancari. A direção ficará a cargo de Batman Zavareze, artista visual e designer responsável por trabalhos com Marisa Monte, Los Hermanos, Roberto Carlos, Rubel, Tribalistas, dentre outros.

Segundo Paulo Sérgio Valle, Diretor Presidente da UBC: “Dona Onete é a tradição que não tem tempo, que se renova como o vento, e nos surpreende a todo momento”. Marcelo Castello Branco, Diretor Executivo, reforça o compromisso da UBC em valorizar a pluralidade da música brasileira: “O Troféu Tradições deste ano vai para o Pará, o Carimbó, outra expressão da excelência e diversidade da riqueza da música brasileira exemplarmente representada pelo talento e coragem de Dona Onete, uma vida dedicada à cultura e à música. Seguimos com nosso propósito de valorizar a pluralidade e singularidade de nossos titulares em suas maiores capacidades”.

Dona Onete é responsável por sucessos como “No meio do Pitiú”, “Jamburana” e “Banzeiro”, a artista com 82 anos de vida já soma mais de 300 composições e segue compondo boleros e tantas outras nos gêneros carimbó “chamegado”, “bangüês”, “lundus”, entre outros.

O show é presencial e tem transmissão ao vivo pelo canal da UBC no YouTube. A realização é da UBC e conta com o apoio do Theatro da Paz e da Secretaria de Cultura do Governo do Pará e tem parceria da Libra.

Segundo dados divulgados na edição deste ano do estudo “Por Elas Que Fazem a Música”, realizado pela própria UBC, em 2021, dos quase 8 mil novos associados, 18% foram mulheres. Neste mesmo ano, elas representaram 16% do quadro total de associados, o que corresponde a um aumento de um ponto percentual em relação aos 15% de mulheres de 2020. Porém, mesmo com o aumento no número de associadas, pelo terceiro ano consecutivo, o valor distribuído para mulheres continua estagnado em 9%, e entre os 100 titulares com maior rendimento vindo do exterior, apenas 13 são mulheres.

Aos 82 anos, Dona Onete é um fenômeno do Pará para o mundo. Lançando seu primeiro álbum aos 72 anos, a artista traz uma trajetória marcante como mulher forte e independente, professora e até secretária de cultura em cidades do interior, até chegar na sua carreira como cantora, compositora e artista pop. Dona Onete foi professora de História durante 25 anos, Secretária de Cultura e Fundadora de grupos de dança e música regional. Atualmente, segue compondo (soma mais de 300 composições) de maioria boleros e tantas outras nos gêneros carimbó “chamegado”, “bangüês”, lundus, e mais.

SERVIÇO

TROFÉU TRADIÇÕES UBC

Segunda edição: homenagem à Dona Onete

Participações: Fafá de Belém, Jaloo, Mestre Damasceno, Lucas Estrela, Félix Robatto, Aqno Carimbó Sancari

Data e horário: 22 de junho, às 20h30

Local: Theatro da Paz (Av. da Paz, S/N - Campina, Belém)

Ingressos: a partir de R$ 50,00

Vendas: Ticket Fácil

Transmissão ao vivo através do Youtube da UBC