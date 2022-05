Homenagem para Dona Onete, cinema no Jurunas e banda Molho Negro no Primavera Sound

Dona Onete por Adriano Fagundes (Adriano Fagundes)

DONA ONETE

Poucos dias depois de completar 83 anos, a cantora e compositora paraense Dona Onete receberá o Troféu Tradições da União Brasileira de Compositores (UBC) no próximo dia 22 de junho em um grande show no Theatro da Paz, em Belém. A homenagem terá uma cerimônia de entrega com artistas convidados que farão participações especiais durante a apresentação da Rainha do Carimbó Chamegado. No ano em que a UBC completa 80 anos de atividade, a segunda edição do Troféu Tradições segue sendo uma iniciativa que busca reverenciar a música brasileira e dar ainda mais visibilidade aos artistas nacionais. Na primeira edição do prêmio, em 2021, quem recebeu a estatueta foi Anastácia, conhecida como “Rainha do Forró”. Natural do Recife, a artista é parceira de Dominguinhos em mais de 250 canções.

Registro de exibição realizada pelo projeto (Suane Barreirinhas)

CINEMA NO JURUNAS

Para marcar o encerramento da 2° Mostra Negra promovida pela Negritar Filmes e Produções e Gueto Hub, hoje, 19, a partir das 18h, tem exibição de filmes e apresentações culturais do projeto Timbirinhas e Leona Vingativa para a comunidade do bairro Jurunas na sede da escola de samba Rancho. A iniciativa busca levar lazer, entretenimento e cultura às periferias da capital paraense que, muitas vezes não tem a oportunidade de ir a uma sala de cinema convencional nem acesso a programações culturais.



Banda Molho Negro por Júlia Rodrigues. (Júlia Rodrigues)

MOLHO NEGRO

Tem Rock paraense no Primavera Sound em São Paulo. A edição brasileira do Festival vai contar com show da banda Molho Negro, formada por João Lemos (vocal e guitarra), Raony Pinheiro (baixo) e Augusto Oliveira (bateria). O Festival criado em Barcelona, na Espanha, e que terá sua primeira edição no Brasil em novembro vai ter nomes como Artick Monkeys, Bjork e Gal Costa no line up.



Ruy Barata (Paulo Jares)

BIOGRAFIA RUY BARATA

O biógrafo Denilson Monteiro desembarca em Belém neste sábado, 21 de maio, para concluir pesquisas e entrevistas para o livro ‘Ruy Barata, uma biografia’ (título provisório), que Denilson começou a escrever em 2020, ano do centenário de nascimento do poeta. Ele ficará em Belém por 10 (dez) dias, para checagem de entrevistas, visitas a locais que foram frequentados por Ruy e conversas informais, ao mesmo tempo em que terá um bate-papo com jornalistas, escritores, estudantes de comunicação e demais interessados em conhecer um pouco mais sobre as técnicas e os caminhos da arte de fazer biografias e as reconstituições históricas.



Filme Amistad em sessão gratuita no FIBRA Cineclube (Divulgação)

SPIELBERG NA FIBRA

Neste sábado, 21, o FIBRA Cineclube exibe o filme "Amistad" (1997) de Steven Spielberg, que tem Morgan Freeman, Anthony Hopkins e Matthew McCounaughey no elenco. A sessão gratuita é às 16 horas no auditório da Faculdade FIBRA (Av. Gentil Bittencourt).



Pier Pasolini (Divulgação)

LIVE

Hoje, 19, tem live do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) sobre a obra do cineasta italiano Pier Pasolini, um dos mais estudados e conhecidos artistas da história do cinema e este ano comemora-se 100 anos de seu nascimento. A live contará com a com a participação do professor Ernani Chaves, um dos estudiosos da obra do italiano. Com mediação de Marco Antonio Moreira, coordenador do CEC, a live vai ao ar a partir das 20h30 pelo instagram do CEC (@centrodeestudosdecinema).



Eduardo Lima, maestro da Amazônia Jazz Band, que se apresenta nesta quinta no Theatro da Paz (Divulgação)

CONCERTO

Nesta quinta, 19, tem concerto inédito da Amazônia Jazz Band no Theatro da Paz que promete surpreender até o público que já acompanha a big band. Sob regência do paraense Eduardo Lima, a AMJ vai fazer uma passeio pela musicalidade brasileira, apresentando um pouco de cada ritmo, do samba ao jazz, com sons e ritmos variados.



Banda marcial da Escola Estadual Magalhães Barata em registro da Agência Pará. (Agência Pará)

BANDA MAGALHÃES BARATA

A banda marcial da Escola Estadual Magalhães Barata foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém pela Lei nº 9.744, de 06 de abril de 2022, sancionada pelo prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e passando a fazer parte da Legislação Municipal. O grupo de fanfarra é composto por estudantes da escola e, atualmente, vem sendo coordenado pelos ex-alunos, Pedro Brabo, Rubens Santos, Manoel Baia e Heronilson Medeiros.



Episódio Brasileiro de Grey´s Anatomy (Divulgação Sony Channel.)

GREY’S ANATOMY

Na próxima terça-feira (24), vai ao ar na Sony Chanell episódio de Grey's Anatomy, escrito pelo brasileiro Beto Skubs, que faz parte da equipe de roteiristas da série desde junho de 2021. O episódio brazuca reúne diálogos em português, bandeira brasileira, menção a ídolo nacional e mostra fotos pessoais do roteirista tiradas durante viagens pelo país. O 14º episódio da 18ª temporada de Grey´s Anatomy vai ao ar no Sony Channel na terça, 24, às 21h.