'Três Graças': Pais de Juquinha entram na novela; saiba quem vai interpretar o casal

A entrada dos novos personagens deve dar ao público maiores detalhes da dinâmica familiar e pode implicar em conflitos para a aprendiz de policial.

Estadão Conteúdo

Dois novos personagens entrarão em Três Graças em breve. A novela vai apresentar Violeta e Henrique, pais de Juquinha (Gabriela Medvedovsky), que serão interpretados por Alinne Moraes e Leopoldo Pacheco. As informações foram antecipadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias.

Violeta e Henrique devem estrear na novela no capítulo que vai ao ar em 20 de abril. Segundo a colunista, o casal fará uma visita ao apartamento da filha e de Lorena (Alanis Guillen). Ela será uma mulher elegante ligada ao mundo da moda, e ele um desembargador discreto.

image Lorena e Juquinha dão beijo quente em 'Três Graças' e casal é alvo de homofobia na web
Alguns telespectadores da novela não gostaram da exibição da cena e criticaram a TV Globo

image Loquinha: Lorena e Juquinha, casal de Três Graças, ganham spin-off em formato de novelinha
Alanis Guillen e Gabriela Medvedovski serão protagonistas da produção derivada da novela das 21h, com lançamento previsto para 2026

image Quem é Gabriela Medvedovski, atriz que interpreta Juquinha em Três Graças?
Atriz retorna às novelas como a policial Juquinha e conquista fãs com o casal “Loquinha”; conheça

Ainda não se sabe detalhes da história dos pais de Juquinha na novela, mas a entrada dos novos personagens deve dar ao público maiores detalhes da dinâmica familiar e pode implicar em conflitos para a aprendiz de policial.

Vale lembrar que a Globo também prepara uma novela vertical sobre o casal 'Loquinha', que será lançada no Globoplay. A produção irá focar no relacionamento entre Lorena e Juquinha, explorando a rotina do casal e possíveis conflitos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

ALÔ, PAPAI! ALÔ, MAMÃE!

Filho de Dira Paes passa em dois vestibulares e atriz celebra com 'trote' paraense

Nas redes sociais, atriz mostrou a brincadeira com ovos e trigo para celebrar a conquista do filho

12.03.26 13h39

HISTÓRICO

Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare também comandam a exibição da 98ª edição do evento para todo o Brasil

12.03.26 11h51

INFORMAÇÃO

Comitê de Cultura do Pará realiza seminário formativo ‘Te Liga!’ em Belém

O evento reúne gestores de 22 municípios e lideranças da sociedade civil para fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e a gestão de recursos federais

12.03.26 10h32

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

RACISMO

VÍDEO: participante é expulsa do Big Brother após comentários racistas

Declarações contra outra confinada geraram repercussão nas redes sociais e levaram à decisão da produção do reality argentino

12.03.26 9h43

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

POLÊMICA

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

12.03.26 8h10

VIXI!

Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

O post rapidamente reuniu comentários que faziam referência ao jogador brasileiro

11.03.26 9h48

