Trend ‘Mãe bonita, pai feio’ viraliza na internet ao mostrar ‘opções questionáveis’ das mulheres

Um novo viral nas redes sociais está causando gargalhadas dos internautas ao mostrar “mães bonitas”, que dentre vários pretendentes, teriam escolhido o mais “feio” fisicamente. O irônico da postagem é que os vídeos estão sendo produzidos pelos próprios filhos e filhas do casal que aparecem no conteúdo publicado. A trend do Tik Tok, chamada de “Minha Mãe tinha vários pretendes”, tem mais de 3,2 milhões de visualizações.

No vídeo, primeiro são mostradas imagens da mulher vestida de noiva no dia do casamento ao som da música “Chandelier”, da Sia. Em seguida, mostra qual teria sido a opção escolhida pela mãe do internauta, e o single assume um volume agudo, debochando. Confira abaixo:

O que chama atenção é o efeito da música que causa uma quebra de expectativa no internauta ao mostrar o pretendente nos anos 80/90. Muitos filhos apontam como a escolha da própria mãe quanto ao marido foi “questionável”.

“É brincadeira, pai”, escreveu uma ao publicar o conteúdo e entrar na brincadeira.

“E ele diz que era disputado também”, afirmou uma segunda sobre o próprio pai.

Veja a repercussão no Twitter: