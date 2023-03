Trend do TikTok para guardar abacate na água pode causar diarreia; entenda

Um truque popular do TikTok para armazenar abacates por mais tempo pode, na verdade, aumentar o risco de contaminação por bactérias. A técnica, que envolve imergir a fruta em água para desacelerar o processo de oxidação e impedir que amadureça rapidamente, pode criar um ambiente perfeito para o desenvolvimento de microrganismos como listeria e salmonela na superfície da fruta.

VEJA MAIS

Embora alguns usuários de mídia social acreditem que podem desinfetar a pele do abacate desses patógenos nocivos, os nutricionistas Duane Mellor e Toby King da Universidade Aston de Birmingham, na Inglaterra, alertam que a listeria pode se infiltrar na polpa da fruta enquanto está mergulhada na água. Esses microrganismos podem causar diarreia e enfraquecimento do sistema imunológico em quem consome o alimento contaminado.

Como fazer o abacate amadurecer mais devagar e com segurança

Os especialistas recomendam que o melhor método para desacelerar o amadurecimento do abacate é envolvê-lo em filme plástico, mantendo o caroço dentro dele ou armazená-lo com cebolas. Em caso de contaminação por bactérias, desinfetar a casca do abacate não será suficiente para garantir a segurança do alimento.