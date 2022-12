Pesquisadores flagram como bactérias ‘fogem’ dos antibióticos; entenda

Uma descoberta recente pode mudar a forma como a ciência vem lidando com as bactérias. Um grupo de pesquisadores conseguiu registrar a forma como esses micro-organismos têm “fugido” dos antibióticos - o que talvez possa ser uma das causas para a resistência ao medicamento.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica Nature Communications, as bactérias têm conseguido se concentrar para impedir com que as substâncias tóxicas ataquem, entrem no próprio sistema e as modifiquem, causando-a destruição. A novidade dessa pesquisa é que a resistência é indetectável nas formas tradicionais, em laboratórios.

Durante os ensaios, os pesquisadores conseguiram analisar a atuação dos Streptococcus quando em contato com antibióticos. A bactéria, considerada simples, acarreta sintomas aos humanos como dores de garganta e infecções de pele.

Como funcionou a pesquisa sobre resistência bacteriana?

As bactérias produzem os próprios folatos, que são as vitaminas B9, para se multiplicar e fortificarem. Normalmente os remédios agem nesse bloqueio de produção do folato. Porém, os estudiosos perceberam que as bactérias, então, retiram o B9 do organismo humano para sobreviver. A ação torna o remédio ineficaz.

Vale reforçar que os estudos ainda precisam ser complementados com outros medicamentos, já que a resistência a antibióticos é muito mais variada do que os pesquisadores achavam. Tudo indica que é necessário estabelecer tratamentos mais diversos contra bactérias.