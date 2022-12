Strep A: entenda sobre a bactéria que já matou seis crianças no Reino Unido

Uma rara bactéria, que tem causado várias contaminações e óbitos no Reino Unido, acendeu um alerta para o mundo. Chamada de bactéria Streptococcus do grupo A, ou somente "Strep A", essa infecção é responsável pela doença escarlatina e tem assustado as pessoas após seis crianças morrerem contaminadas.

VEJA MAIS

Desde que começou a ser detectada na população, a maioria das pessoas apresentou sintomas leves, semelhantes aos da gripe. No entanto, alguns casos de Strep A se agravaram e resultaram na internação do paciente.

Quais os sintomas da infecção pela Strep A?

Segundo o serviço de saúde do Reino Unido, os sintomas duram por volta de uma semana. Algumas pessoas com a doença não apresentam nenhum sinal de Strep A, no entanto, mesmo assim transmitem as bactérias responsáveis pela infecção. Os principais sintomas da Strep A são:

Erupções na pele (manchas vermelhas e lesões);

Dor de garganta;

Dores musculares;

Inchaço dos gânglios do pescoço;

Febre alta;

Cansaço;

Infecção no ouvido.

Como são os estágios de contaminação da Strep A?

A Strep A apresenta vários estágios de contaminação, que podem variar conforme o organismo da pessoa com a infecção. São eles:

O período de incubação: que é de dois a cinco dias. A pessoa contaminada com bactéria apresenta dor na garganta e em outras partes do corpo;

que é de dois a cinco dias. A pessoa contaminada com bactéria apresenta dor na garganta e em outras partes do corpo; Sinais no corpo: Entre 12 e 48 horas após o início dos sintomas, o paciente começa a ter manchas na pele que surgem primeiro na região do tórax e se espalham pelo corpo.

Além disso, a pessoa contaminada pode ter outros sintomas, como:

O surgimento de uma camada branca na língua, que depois de descascar dá um aspecto avermelhado e inchado ao músculo. O aspecto é conhecido como língua de morango, porque também surgem pequenas protuberâncias no local.

Forma mais grave de Strep A

Duas das formas mais graves, porém raras, da doença são:

A fasciíte necrosante: também é conhecida como a “doença comedora de carne” e pode ocorrer se uma ferida for infectada. Os sintomas são febre acima de 38°C, dor intensa, inchaço e muita vermelhidão no local das feridas;

também é conhecida como a “doença comedora de carne” e pode ocorrer se uma ferida for infectada. Os sintomas são febre acima de 38°C, dor intensa, inchaço e muita vermelhidão no local das feridas; A síndrome do choque tóxico estreptocócico: possui sintomas como febre, tontura, confusão, dores abdominais e queda de pressão. A condição progride rapidamente e é potencialmente fatal.

O NHS recomenda que as pessoas consultem um médico se a dor de garganta não melhorar após uma semana, se estiverem com febre alta ou calafrios. Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido também devem consultar um médico.

Como a Strep A é transmitida?

A Strep A é mais comum em crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos e idosos. Ela é transmitida principalmente por:

gotículas de tosse,

espirros,

fala,

contato com lesões cutâneas infectadas,

beijo,

contato sexual.

Em casos raros, a Strep A se espalha em alimentos mal higienizados.

Como é o tratamento da Strep A?

A escarlatina (Strep A) é tratável com antibióticos. Acredita-se que após 24 horas de tratamento medicamentoso a bactéria não é mais transmissível. Em casos graves, a doença deve ser tratada em hospital, com acompanhamento médico.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)