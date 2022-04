Kinder Ovo tem lote recolhido após surto de salmonella

A Ferrero decidiu retirar seus lotes da linha Kinder Ovo Surpresa dos mercados após um surto de salmonella se espalhar pelo Reino Unido nas últimas semanas. Até o momento, 57 casos foram confirmados na região, sendo na sua maioria crianças de até cinco anos.

Conforme a agência de normas alimentares do Reino Unido, Food Standards Agency (FSA), a Ferrero, empresa de alimentos envolvida nos casos, está movendo esforços para tentar retirar os produtos do mercado e recomenda que os consumidores não comam o doce. A linha em questão é vendida individualmente na unidade de 20g, ou em um pacote com três unidades. As datas de vencimento estão entrem 11 de julho de 2022 e 7 de outubro do mesmo ano. Todos os produtos afetados foram produzidos na Bélgica.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com eles e suas autoridades competentes para identificar a causa precisa desse surto. Também estamos trabalhando em estreita colaboração com o Reino Unido e parceiros internacionais”, disse Tina Potter, chefe de Incidentes da FSA, em comunicado no site da agência.

O que é a salmonella?

A salmonella é uma condição médica causada por um gênero de diferentes tipos de bacterias que contaminam alimentos, geralmente carnes mal-cozidas, ovos e até mesmo a água. A bactéria adentra no organismo por meio da ingestão do alimento contaminado.

Quais são os sintomas da salmonella?

O quadro se apresenta cerca de 12h a 36h após a ingestão e tende a desaparecer em poucos dias, mas pode ser grave em crianças pequenas e com o sistema imunológico enfraquecido. Os sintomas são:

Diarreia Cólicas Náuseas Vômitos Febre Perda de apetite

Como se prevenir da salmonella?

Bons hábitos de higiene são uns dos fatores capazes de combater a salmonela. É sempre bom lavar constantemente as mãos antes de comer, lavar bem os alimentos e manter os ovos dentro da geladeira.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)