Anvisa recolhe fórmulas infantis com suspeita de contaminação por bactéria letal; veja quais

Lotes das fórmulas infantis em pó Human Milk Fortifier, Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare, da empresa Abbott Nutrition, fabricados nos Estados Unidos, foram recolhidos pela Anvisa, a partir de um alerta internacional emitido após quatro internações de bebês com menos de seis meses de idade, e um óbito, após consumirem os produtos. As informações são de O Globo.

As investigações sobre o caso desencadearam uma inspeção na fábrica de Sturgis, no Estados Unidos, onde foi encontrada uma bactéria nociva em superfícies de áreas de produção das fórmulas infantil em pó, produto substituto para os lactentes, bebês com menos de seis meses, no caso de impossibilidade de receberem leite materno.

Diante disso, a Anvisa proibiu ainda a importação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso dos lotes das fórmulas suspeitas. De acordo com a Anvisa, três das crianças que ficaram doentes apresentaram infecções pela bactéria Cronobacter sakazakii, e a outra por Salmonella Newport. Na investigação, realizada pela Food and Drugs Administration (FDA), órgão regulatório dos EUA, a bactéria Cronobacter sakazakii, que pode causar graves doenças transmitidas por alimentos principalmente em bebês, foi encontrada na fábrica.

Saiba como identificar os lotes

Os lotes recolhidos no Brasil podem ser identificados pelos dígitos na parte inferior da embalagem. De acordo com orientações da Anvisa, as numerações do lote começam com os dois primeiros dígitos entre 22 e 37, contendo K8, SH ou Z2, e com data de validade para 1º de abril de 2022 ou data posterior.

No caso de fórmulas com os dígitos acima, a recomendação da agência sanitária é que o produto não seja consumido e que a Abbott seja contatada para a devolução do produto pelo telefone 08008912690 ou pelo e-mail nutricaobrasil@abbott.com.