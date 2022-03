Câncer de pulmão: Anvisa aprova medicamento que aumenta expectativa de vida do paciente

Um medicamento inovador contra o câncer de pulmão foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e pode ajudar uma grande parcela da população. Isso porque pesquisadores desenvolveram a molécula sotorasibe, um remédio de via oral criado para atacar quem sofre com a mutação no gene K-RAS G12C, que atinge 13% dos casos. A função da molécula sotorasibe é aumentar a sobrevida do paciente. Ela será útil para quem já passou por alguma outra terapia e houve progresso.

Em entrevista ao portal Veja Saúde, o médico diretor da Amgen Brasil, Alejandro Arancibia, explicou que o K-RAS foi descoberto há quarenta anos, mas até então, não havia sido feito nenhum tipo de terapia contra ele. Agora, com o surgimento da molécula sotorasibe, a sobrevida do paciente passa a ganhar boas expectativas, crescendo em 6,8 meses.

Nos estudos em pacientes em estágio avançado do câncer por mais de um ano, a eficáciabilidade do remédio surgiu efeito em 1,4 mês. Mas como esse medicamento "milagroso" age?

Ao contrário da quimioterapia, que é utilizada para matar as células malignas da doença, e por sua vez, possui efeitos colaterais agressivos, o novo medicamento é mais direto e atua diferente na mutação genética que leva à proliferação. O resultado? A molécula consegue "silenciar" esse gene e não causa enjoos, náuseas e diarreia.

O que esperar do novo medicamento?

Hoje em dia, para chegar em um melhor tratamento para cada paciente, médicos estão analisando de forma mais específica os genes do câncer. Mas, para um futuro próximo, é esperado as "terapias-alvo", como forma de dar maior atenção a essas células malignas e salvar precocemente mais vidas.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)