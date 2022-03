Com câncer, Rita Lee aparece sem cabelo em foto ao lado do marido

Rita Lee, que está em tratamento contra o câncer de pulmão, e, por isso, perdeu os cabelos, postou foto neste fim de semana em que aparece sem peruca, mas usando um chapéu colorido, ao lado do marido, o músico Roberto de Carvalho. A artista legendou o post escrevendo "Nós".

VEJA MAIS

Numa segunda postagem, realizada no mesmo horário, com a mesma imagem, a cantora anexou a música "Change" (mudança, em português), gravada por ela em francês. No post ela marcou o marido, com quem fez a música. A faixa contou também com a participação do compositor e produtor musical Gui Boratto.

A música foi gravada em setembro do ano passado e publicada nas plataformas digitais. Ouça aqui.