Ana Beatriz Nogueira está curada do câncer após cirurgia

A atriz Ana Beatriz Nogueira retirou um pequeno tumor no pulmão em uma cirurgia realizada na quinta-feira (10). A artista passa bem e se recupera no hospital. De acordo com a colunista de O Globo, Patricia Kogut, a global está curada do câncer e não cai precisar de quimioterapia ou radioterapia.

VEJA MAIS

O câncer no pulmão foi detectado precocemente, após a atriz ter influenza e, após uma tomografia, receber o diagnóstico do tumor.

“Passou, passou! Bendita influenza”, Ana Beatriz comemorou.

Ana Beatriz Nogueira está no ar como Elenice, em "Um lugar ao Sol”, na Globo.