Rita Lee aparece em foto rara em tratamento de câncer; fãs mandaram mensagens de apoio

Em aparição rara, a cantora Rita Lee teve uma foto sua publicada em tratamento contra o câncer. O clique foi compartilhado pelo músico Roberto Carvalho, 69, parceiro de Rita, que a homenageou com postagens no Instagram pelo seu aniversário de 74 anos, no último dia 31 de dezembro.

Roberto publicou uma foto do casal jovem e também uma mais recente, onde Rita aparece usando um chapéu e aparentemente sem cabelos. Atualmente ela passa por um tratamento contra um câncer de pulmão. Veja:

As publicações de Roberto receberam mensagens de carinho e apoio, tanto de famosos quanto de anônimos. Em uma das postagens, Carvalho escreveu que o ano foi difícil e de muita provação.

“Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde. E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre", escreveu.