Saiba o que fazer para continuar o tratamento sem losartana

Após a farmacêutica responsável pelo medicamento Losartana potássica recolher todos os lotes do produto como “medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas nos produtos", muitos pacientes ficaram em dúvida sobre como manter o tratamento da pressão arterial. A interrupção do tratamento em casos de pressão alta e insuficiência cardíaca pode trazer riscos para a saúde. Saiba o que fazer nesses casos. As informações são do G1 nacional.

A losartana é uma medicação anti-hipertensiva, que tem como intuito baixar a pressão do paciente. O remédio é usado para tratar pressão alta e insuficiência cardíaca (quando o músculo do coração fica enfraquecido e não consegue bombear o sangue adequadamente).

Quais medicamentos foram recolhidos?

O recolhimento é para todos os lotes dos produtos com losartana da Sanofi Medley. São eles:

losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg

losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg

losartana potássica 50 mg e 100 mg

Posso parar o tratamento com losartana?

A Sanofi Medley, farmacêutica responsável pela losartana, anunciou que a "interrupção abrupta do tratamento" com o medicamento tem riscos.

"O risco para a saúde de descontinuar abruptamente estes medicamentos sem consultar os seus médicos ou sem um tratamento alternativo é maior do que o risco potencial apresentado pela impureza em níveis baixos", explicou a empresa.

Quais são as alternativas à losartana?

De acordo com especialistas, os pacientes devem procurar orientação médica. O tratamento da hipertensão não deve ser interrompido.

"O paciente deve procurar seu médico, verificar se o seu lote é um desses recolhidos. Se for o caso, trocar por outro lote ou fabricante, mas nunca interromper o tratamento", explica João Fernando Monteiro, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Existem diversas classes de medicamentos anti-hipertensivos que, segundo os especialistas, podem substituir a losartana. Para estes remédios, é necessária uma orientação médica, que será capaz de avaliar a medicação e ajustar a dose de acordo com o perfil do paciente.

"A população não deve ficar assustada nem desesperada. Pelo contrário, há todo o apoio da sociedade médica para fazer a procura do serviço de saúde e ajuste de suas medicações. Nunca pare o tratamento, sempre procure orientação médica antes", destaca o cardiologista Ítalo Menezes Ferreira.