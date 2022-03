Losartana: Remédio para pressão é recolhido por riscos de conter impurezas associadas ao câncer

A farmacêutica responsável pelo medicamento Losartana potássica, utilizado para o tratamento da hipertensão arterial (pressão alta), decidiu recolher todos os lotes do produto como “medida de precaução devido à presença de impurezas mutagênicas nos produtos".

VEJA MAIS

Impurezas podem alterar o DNA celular

A Sanofi Medley informou que não existem dados que comprovem que o medicamento ofereça risco imediato. No entanto, as impurezas citadas são substâncias que podem causar alterações no DNA de uma célula.

"Este recolhimento é uma medida de precaução e, até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana", diz o informe da empresa.

Ainda assim, a empresa alerta que os riscos potenciais aos pacientes que abandonarem o tratamento de forma abrupta, sem consultar um médico ou sem um tratamento alternativo, podem ser maiores do que o risco potencial apresentado pelas impurezas em níveis baixos.

O que fazer com o losartana que já foi comprado?

O recolhimento do medicamento não apresenta nenhum custo para o paciente, podendo ser solicitado pelo SAC da Medley 0800-703-0014 (segunda a sexta-feira, das 08h às 18h) para agendar a coleta da medicação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Polítca)