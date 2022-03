Anvisa detecta bactéria em filé-mignon e proíbe a venda da carne

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote de filé-mignon após detectar a presença da bactéria Salmonella no produto da marca BF Meat. A resolução, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, proíbe a comercialização, distribuição e uso do produto resfriado.

A Salmonella foi encontrada no lote de 27 de janeiro, com validade até 28 de março de 2022. O recolhimento voluntário dos produtos foi comunicado pela própria empresa, com sede em São Paulo.

Na última semana, a agência determinou a apreensão de lotes de três marcas de fórmulas infantis da empresa americana Abbot Nutrition por estarem contaminadas com a bactéria.

(*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)