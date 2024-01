Trailer final do filme musical de 'Meninas Malvadas' é divulgado; confira

O filme "Meninas Malvadas: O Musical", adaptação do musical de sucesso da Broadway, estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (10). O longa é um remake da versão original de 2004, que conta a história de Cady Heron, antes interpretada por Lindsay Lohan, uma adolescente que se muda da África para os Estados Unidos e acaba se envolvendo com um grupo de garotas populares, as Plastics.

O novo trailer do filme, divulgado na última semana, mostra Cady (Angourie Rice) chegando ao colégio e iniciando sua amizade com as Plastics, lideradas por Regina George (Reneé Rapp). As cenas também mostram o famoso "Burn Book" ou "Livro do Arraso", usado para difamar os colegas da escola.

Além de trazer novos nomes nos papéis principais, o longa também retorna com talentos conhecidos dos fãs, como Tina Fey, que interpreta a professora Norbury, e Tim Meadows, que vive o diretor Duvall.

O filme foi escrito e dirigido por Tina Fey, que também foi responsável por roteirizar a versão de 2004. A versão musical do filme estreou na Broadway em 2018 e continua em cartaz até hoje.

Confira o trailer:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)