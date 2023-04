Tiktoker do Amazonas que mostrava rotina com capivara é multado pelo Ibama e pode perder animal

O tiktoker Agenor Tupinambá, de apenas 23 anos, conhecido por mostrar sua rotina ao lado da capivara "Filó" nas redes sociais, foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil, na última terça-feira (18). O fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis em plataformas digitais.

Agenor mora em uma fazenda em Autazes, no interior do Amazonas. Nas redes sociais, o influencer chegou a mostrar todos os detalhes do dia a dia vivido com "Filó" e outros animais, que também recebem os cuidados dele. Por meio de nota publicada no Instagram, Agenor lamentou a notificação que recebeu do Ibama. Ele falou sobre a paixão que sente pelos animais e a surpresa que teve ao receber a multa pelo órgão.

Segundo o influencer, "eu cresci no meio do mato e lá nasceu a minha paixão pelos animais. Eu só saio de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolhi para poder servi-los ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet me trouxe, eu jamais imaginei que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Também fui acusado de matar um animal do qual todos são testemunhas que só dediquei amor e fiz tudo que podia para preservar sua vida", lamentou nas redes sociais.

Além disso, Agenor também foi notificado a retirar todas as publicações que tinha nas redes sociais com os animais que cuida. O influencer afirmou que tem seis dias para entregar as companheiras "Filó" e a papagaio "Rosa".

VEJA MAIS