Theatro da Paz completa 145 anos nesta quarta-feira (15) com concertos gratuitos e visitas guiadas

O Theatro da Paz, templo da cultura paraense, uma das maiores joias arquitetônicas da Amazônia e um dos cinco teatros-monumentos do país, completa 145 anos nesta quarta-feira, 15. A data coincide com o aniversário de 118 anos de nascimento do maestro Waldemar Henrique. A celebração terá concertos gratuitos da Amazônia Jazz Band (AJB), nesta quarta-feira, 15, e da Orquestra Sinfônica do teatro (OSTP), na quinta, 16, ambos às 20h, no Theatro da Paz. Ainda, haverá cinco dias de visitas guiadas gratuitas ao teatro e a entrega de uma sala de ensaios no 3º piso do imóvel.

Em 2022, o Theatro da paz recebeu quase 90 mil pessoas entre visitantes e plateia de eventos. O estabelecimento foi a primeira casa de espetáculos construída na Amazônia, inaugurada em 15 de fevereiro de 1878. O prédio de arquitetura neoclássica foi erguido durante o Ciclo da Borracha, quando o crescimento econômico na região impulsionou uma elite ávida por referências culturais europeias.

Impossível circular pelo centro de Belém sem notar o imóvel de fachada imponente, colunas gregas e bustos de mármore. O interior possui decoração de lustres de cristal, espelho de cristal francês, piso em mosaico de madeiras nobres, pinturas, afrescos nas paredes e teto e elementos decorativos revestidos com folhas de ouro.

Além da beleza externa e interna, a qualidade acústica do teatro é elogiada por cantores e músicos que definem o Da Paz entre os três teatros com melhor acústica do país.

Programação de Aniversário do Theatro da Paz

Na noite do aniversário do Theatro da Paz, a Amazônia Jazz Band apresenta um concerto baseado na obra de Waldemar Henrique, com as canções “Coco Peneruê”, “Tamba-Tajá”, “Hei de Seguir Teus Passos” e “Fiz da Vida Uma Canção”, essas com arranjos de Kim Freitas; além de “Uirapuru” com arranjos de Daniel Apollaro, e “Minha Terra”, com arranjos de Tynnôko Costa.

“Foi uma tarefa difícil, escolher entre às mais de 150 músicas deixadas pelo fenomenal compositor Waldemar Henrique. Mas, conseguimos fazer uma triagem”, explica o maestro titular da AJB, Eduardo Lima. Dentre as oito canções do programa, somente duas não serão do compositor paraense falecido em 1995: “Merengue do Betinho”, de Ziza Padilha, e “Foi Assim”, de Paulo André e Ruy Barata, esta última com arranjos de Josiel Saldanha.

Já na quinta, 16, a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta o “Carnaval Sinfônico”, um concerto que já se tornou tradição anual da OSTP, com diferentes composições eruditas de compositores brasileiros e estrangeiros sobre o tema do Carnaval, como o brasileiro Ernani Aguiar que usou elementos rítmicos do samba, marcha-rancho, escola de samba e frevo em uma linguagem mais rebuscada na composição para orquestra sinfônica intitulada “Sinfonietta Seconda ‘Carnavale’”, de 1950. Os músicos prometem comparecer fantasiados para o Carnaval.

“Este ano, a gente abre com um arranjo musical do músico da OSTP (Benedito Jr), que se chama ‘Baile de Carnaval’ e é uma compilação de marchinhas famosas”, antecipa o maestro assistente da OSTP, Matheus Avlis de Souza, que vai reger a apresentação.

“Depois, a gente apresenta a peça ‘Carnaval Carioca’, do português José Guerra Vicente, que tocou na Orquestra Sinfônica Brasileira em meados do Século XX. Essa peça foi composta entre 1964 e 65, mas que só foi executada uma vez em Brasília, em 1989. Depois vamos apresentar a peça “Suíte Masquerade” (Seleção), do armênio Aram Khachaturian, com valsa, mazurca e polka”, acrescenta. O concerto será encerrado com “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, com arranjos do baiano Jamberê Cerqueira.

A programação é realizada pelo governo do estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Sala de Ensaio do Theatro da Paz

A Sala de Ensaio Waldemar Henrique ganhou nome em homenagem ao admirado maestro e compositor que dirigiu o Theatro da Paz por muitos anos, chegando a residir nele. A sala para ensaio no TP era um antigo anseio dos músicos da OSTP e da AJB, corpos artísticos do teatro fundados há quase 30 anos. A sala já está em funcionamento desde dezembro de 2022. A entrega oficial será realizada em evento fechado para músicos, colaboradores e convidados.

A sala medindo 122 m² foi adaptada em um ambiente que, antes, servia de depósito. “A sala é nova, construída com isolamento acústico, para evitar que o som se propague para fora, e com tratamento acústico interno, para que os músicos possam ensaiar com conforto sem que o som reverbere excessivamente prejudicando o entendimento da música no ensaio”, explica o diretor do TP, Daniel Araújo. Inclusive, a jazz band e a orquestra poderão ensaiar ao mesmo tempo sem que uma atrapalhe a outra.

O espaço recebeu refrigeração, carpetes, cadeiras adequadas e estantes para partituras, garantindo conforto e qualidade aos ensaios. O maestro assistente da Amazônia Jazz Band, Elias Coutinho, que também é chefe do naipe de saxofone, conta que, desde a fundação da AJB, em 1994, os músicos ansiavam por ter um espaço apropriado para desenvolver as atividades.

“Foram investidos cerca de R$ 450 para a construção dessa sala”, conta o diretor. “Antes dessa sala, os músicos acabavam ensaiando no palco do teatro, o que dificultava a comercialização das pautas porque a orquestra ocupava o palco todas as manhãs e muitos produtores, às vezes, precisam do palco o dia inteiro para fazer montagens, apresentar os seus espetáculos. Já a Amazônia Jazz Band ensaiava em locais improvisados ou locados ou cedidos por outros órgãos”.

Agende-se:

- Concerto da Amazônia Jazz Band, na quarta-feira, 15, às 20h, no Theatro

da Paz. Gratuito

-Concerto da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz na quinta-feira, 16, às 20h, no Theatro da Paz. Gratuito

Os ingressos para os concertos estarão disponíveis no dia de cada evento, a partir das 9h da manhã, na bilheteria do teatro, a R$2,00, com limite de duas unidades por pessoa; e também pelo site www.ticketfacil.com.br.

- Visitas guiadas ao Theatro da Paz, de 15 a 19, nos seguintes horários: 9h, 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h e 17h. Gratuito