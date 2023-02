Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz apresenta árias de óperas famosas

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresenta o concerto “Viva a Ópera!”, nesta quinta-feira, 2, às 20h, no Theatro da Paz. Sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, o espetáculo contará com árias conhecidas de ópera e solistas paraenses convidados: o tenor Alexsandro Castro, o barítono Idaias Souto e as sopranos Kézia Andrade, Lys Nardoto e Thayna Souza.

O concerto da Temporada Lírica 2023 da OSTP é realizado pelo do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o teatro e a Academia Paraense de Música (APM).

Óperas famosas

O programa do concerto terá trechos das óperas “O Barbeiro de Sevilha” de Gioachino Rossini; “La Traviata” e “A Força do Destino” de Giuseppe Verdi; “O Elixir do amor” de Gaetano Donizetti; “Rigoletto” de Giuseppe Verdi; “Fausto” de Charles Gounod; “Suor Angelica” e “Madama Butterfly” de Giacomo Puccini e “Carmen” de Georges Bizet.

