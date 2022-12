Clara Pinto apresenta ‘O Quebra Nozes’ no Theatro da Paz

Um clássico do Natal, o ballet "Quebra Nozes", será apresentado em Belém, após 22 anos. A montagem é da Escola de Dança Clara Pinto, com elenco paraense e está em cartaz hoje, 17, às 20h e amanhã, 18, às 19h, no Theatro da Paz. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro.

Apesar da história narrar sobre os acontecimentos às vésperas do Natal de uma família alemã no século 19, a montagem da coreógrafa Clara Pinto mantém a essência e traz o regionalismo, explica. "Em 1997 de uma forma muito audaciosa eu fiz o 'O Quebra Nozes', lindíssimo e completo. É um ballet muito difícil de se montar. Esse ano eu resolvi dar um upgrade. Vamos fazer o 'Quebra Nozes', que é um ballet de repertório, um dos mais lindos e que é apresentado em todos os lugares do mundo, onde tem dança, no Natal. Um padrinho mágico dá um 'Quebra Nozes' que se transforma num príncipe e a leva para uma para um lugar onde só inverno, depois para o reino dos Doces. Onde tem bombons, e lá teremos bombons de cupuaçu, de castanha do Pará, para regionalizar", disse.

Clara destaca que a equipe é toda paraense e que o espetáculo diferente da montagem de 1997, onde o Grand Pas de Deux (a pronúncia seria Gran Padedê) foi feito por bailarinos de fora do estado, nesta edição, são dois protagonistas paraenses. "Trouxe o coreógrafo Douglas motas para reforçar o nosso trabalho. É um espetáculo que está sendo montado desde março, de alto nível coreográfico. Todo elenco é do Pará, o príncipe é feito pelo Marielton Barbosa e a fada açucarada a Nayara Matoso, fazendo o Grand Pas de Deux, um Pas de Deux dificílimo", arguiu.

O espetáculo conta com cenário e projeções, diz Clara Pinto. Além de iluminação, música, todos os artifícios comandados por uma equipe de produção de aproximadamente 50 pessoas. "É um espetáculo para todos os públicos, onde todo mundo pode se deleitar e fazer como os outros centros [de dança] na época do Natal. Não vai cansar ninguém, porque eu enxuguei o espetáculo, está com 1h45. É um espetáculo difícil, porque trabalha com muitos grupos, são mais de 200 pessoas participando do elenco e 50 pessoas na produção", concluiu.

A mensagem que fica ao público, revela Clara Pinto, é sobre a união das pessoas no Natal. Por isso, ela reforça o convite e deseja que o público possa se sentir tocado pela linguagem da dança. "A nossa mensagem é a mensagem do Natal, de que ele é feito para as pessoas, pelas famílias, pelas amigas, mãe e pai , etc. Mensagem de amor, de solidariedade, que temos que amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos nos amar e fazer o melhor pelo próximo e o melhor que a gente pode fazer através da arte e fazer um espetáculo bonito para que as pessoas saiam de lá felizes, porque assistiram algo que agradou seu espírito de uma forma muito bonita, com uma mensagem de amor do Natal", finalizou.

Serviço

Evento: Clara Pinto apresenta 'O Quebra Nozes'.

Data: Sábado,17, e domingo, 18.

Horário: 20h e 19h

Local: Theatro da Paz