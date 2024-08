'The Boys': quando estreia a quinta temporada da série? Veja tudo o que se sabe

Após o fim da 4ª temporada de “The Boys” com o lançamento do 8º episódio no último dia 18 de julho, muitos fãs da série ficaram curiosos sobre uma 5ª parte da trama, já que muitos enredos ficaram abertos. Assim, fica a dúvida: “The Boys” vai ter uma quinta temporada?

A resposta é sim, como adiantou a Prime Video, streaming da Amazon, antes mesmo da exibição da quarta parte da série. Agora, o universo de “The Boys” vai ter que lidar com os eventos provocados pela crise política e pela dominação dos supers que ocorreram na 4ª temporada.

A trama é estrelada por Karl Urban (Billy Bruto), Jack Quaid (Hughie Campbell), Antony Starr (Capitão Pátria), Erin Moriarty (Luz-Estrela/Annie), Jessie T Usher (Trem-Bala), Laz Alonso (Leitinho), Chace Crawford (Profundo), Tomer Capone (Francês), Karen Fukuhara (Kimiko) e mais.

Veja tudo o que se sabe sobre a quinta temporada de “The Boys”:

Quando estreia a quinta temporada de “The Boys”?

Embora a Prime Video não tenha anunciado uma data de estreia oficial sobre a quinta temporada, Erick Kripke, criador da série, adiantou que as gravações dos novos episódios devem acontecer entre novembro de 2024 até o final do primeiro semestre de 2025.

Assim, é possível que a série retorne somente em 2026, pois ainda tem a 2ª temporada do spin-off Gen V para ser lançada antes. Por sua vez, as filmagens de "Gen V" começaram agora, após um pequeno atraso devido à morte do ator Chance Perdomo, que interpretou o personagem Andre Anderson.

Como será a 5ª temporada de “The Boys”?

Em maio deste ano, Eric Kripke informou ao site ScreenRant que o roteiro da 5ª temporada estava em fase de desenvolvimento. “Nós estamos trabalhando na sala de roteiristas há um mês, então a gente já tem umas ideias bem legais”, disse o roteirista.

Ele afirmou ainda que a trama está avançando com algumas ideias insanas. “É um negócio instável como lava. No momento, ele ainda não se solidificou em algo, mas estou muito animado. Eu acho que há umas paradas bem malucas sendo faladas, com certeza”, disse o produtor.

Terá outras temporadas após a quinta parte de “The Boys”?

Não. O criador Erick Kripke ressaltou que a quinta temporada será a última sequência de "The Boys". “A 5ª temporada será a última! Sempre meu plano, eu só tive que ser cauteloso até obter a aprovação final de Vought [empresa fictícia da série]”, escreveu na época.

Em relação às expectativas para a temporada final da série, o ator Antony Starr, de 48 anos, que interpreta o vilão Capitão Pátria, afirmou que a próxima temporada é o momento ideal para encerrar a história da série.

“Estou muito consciente de que quero que saiamos com uma nota realmente positiva e forte. Não quero que sejamos o programa que levou uma temporada longe demais e fracassou”, disse em entrevista ao site IGN.

“Em nome de todos que trabalham no programa, acho que merecemos sair de cabeça erguida, sem sentir que deveríamos ter ido mais cedo ou que demoramos muito para ser bem-vindos, por assim dizer”, falou. Apesar de acreditar que será um bom momento para finalizar “The Boys”, Antony concluiu também que “será difícil partir”.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)