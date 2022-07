Elenco de The Boys comemora golaço de bicicleta de Rony, durante vitória do Palmeiras; vídeo

Como informado pela equipe de O Liberal, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 5 a 0, no Allianz Parque. O destaque foi o quinto gol, uma bicicleta do paraense Rony, que levou à loucura o elenco de The Boys. Atores da série, que visitam o Brasil para divulgar o último episódio da terceira temporada, que vai ao na sexta-feira (8), estiveram na Arena e vibraram com o golaço:

VEJA MAIS