Thamiris Leal, de 28 anos, é a Gata da Capa desta semana; veja

O projeto Gata da Capa, do jornal Amazônia, nesta semana, levou a universitária de 28 anos, Thamires Leal, para mais um ensaio ousado em Salinas e em Bragança. Com os registros do fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, o ensaio destacou a beleza e a sensualidade da modelo Miss Universe Belém em conjunto com a paisagem natural das praias localizadas no nordeste do Pará. Além da sessão de fotos, Thamiris Leal deu detalhes sobre a sua participação no projeto Gata da Capa e compartilhou algumas dicas de beleza e saúde.

Thamiris Leal

Admiradora do projeto, Thamires não escondeu a sua felicidade ao participar da sessão de fotos pela primeira vez. “O convite foi uma surpresa maravilhosa! Sempre admirei o projeto e a forma como ele valoriza a beleza paraense, mas confesso que não imaginava que um dia estaria aqui. Quando recebi o convite, fiquei super animada e, claro, aceitei na hora! É uma experiência incrível e me sinto muito honrada”, destaca a Gata da Capa desta semana.

Para ela, manter o equilíbrio dentro da sua rotina é essencial para o seu bem-estar físico, além de manter uma alimentação saudável, cuidar de sua pele e praticar exercícios físicos. “Gosto de manter uma alimentação saudável, mas sem neura, porque amo um docinho! Já com a minha saúde mental, acredito que não há nada melhor do que momentos de autocuidado e, claro, passar um tempo com a minha família e meus animais de estimação, que melhoram 100% do meu dia”, explica a universitária.

Conhecido por exaltar a beleza da mulher paraense, o projeto do Gata da Capa é visto como essencial para Thamires para que a beleza dessas mulheres sejam reconhecidas. “O projeto é essencial! Muitas vezes, a gente se espelha em padrões distantes da nossa realidade, então ver mulheres da nossa terra sendo valorizadas e celebradas é muito especial. O projeto reforça que toda beleza é única e que a mulher paraense tem um brilho próprio, que merece ser reconhecido”, ressalta a estudante de medicina veterinária.

Sobre o seu ensaio, Thamiris Leal afirma que os cliques feitos pelo fotógrafo Neto Soares puderam captar a sua essência que, segundo ela, fizeram “uma mistura de determinação e doçura”. “Quis passar que todas nós temos uma beleza única e que devemos abraçar quem realmente somos, sem medo”, ressaltou.

Os locais escolhidos para a realização do ensaio foram pensados para que a personalidade da modelo dialogasse com o cenário natural da Amazônia. “Escolhi um cenário que combinasse com minha personalidade e trouxesse um toque especial às fotos. Antes do ensaio, fiz um mini ritual de autocuidado: skincare reforçado, alimentação leve, bastante hidratação e, claro, muita música animada para entrar no clima”, finalizou a modelo.