A modelo comercial Islanny Rivea, de 18 anos, é a Gata da Capa desta semana; veja

A modelo, Islanny Rivea, de 18 anos, participou de um ensaio ousado na Praia do Cachimbo, em Mosqueiro. As fotografias para o projeto "Gata da Capa" desta semana retratam a beleza da modelo e o contraste de sua beleza com a natureza. Além disso, Islanny deu dicas de bem estar e comentou sobre a felicidade de fazer parte do ensaio. Com o intuito de reforçar a principal ideia do projeto “Gata da Capa” em enaltecer a beleza feminina paraense em conjunto com as belezas naturais do estado, o fotógrafo Neto Soares escolheu os melhores cliques da modelo na praia de Mosqueiro.

Em mais um ensaio ousado do projeto "Gata da Capa", Neto Soares combinou as belezas naturais da Ilha de Mosqueiro, com a beleza natural da modelo comercial, Islanny Rivea. A "Gata da Capa" desta semana, que foi indicada por alguns amigos que já acompanham o seu trabalho há algum tempo, comentou sobre a experiência de participar do projeto. “Foi uma experiência muito tranquila, eu me senti muito confortável. O ensaio mostra muita sensualidade e uma beleza natural, exaltando as curvas e o cabelo de uma mulher.”, destacou a modelo.

Islany Rivea

Islanny diz que o projeto "Gata da Capa" é importante para a valorização feminina e que mostra ao público a beleza e a personalidade verdadeira de diferentes mulheres. Dessa forma, o ensaio fotografado por Neto Soares buscou em cada clique um traço da personalidade da modelo comercial de 18 anos. “Minha personalidade foi retratada junto com a sensualidade feminina e vai encantar quem ver. Procurei passar uma mensagem de coragem e beleza para o público junto com a beldade que é essa praia, onde tudo fica mais bonito.”, explicou Islanny.

Além de promover a beleza feminina e as belezas naturais do Pará, o projeto "Gata da Capa", idealizado pelo fotógrafo Neto Soares, busca informar os leitores com dicas de bem estar e saúde, que são dadas pelas modelos participantes dos ensaios. Islanny Rivea comenta que a hidratação e uma alimentação saudável, fazem toda a diferença no seu dia a dia. “Indico um nutricionista para que você veja resultados, além de uma ótima alimentação. A água estimula muito a minha pele a ficar mais jovial e hidratada, cardios e treinos são muito bons para a nossa saúde, mas não exageradamente! Eu uso bastante protetor e hidratante, esses são itens essenciais para mim e indico para os leitores também.”, sugeriu.

Sobre ser fotografada em uma praia, Islanny Rivea diz que se sentiu muito tranquila e que o espaço natural tornou a experiência mais tranquila e aconchegante. “A escolha de fazer o ensaio na praia foi ótima. O lugar bem natural é libertador e lindo, além de ter sido muito aconchegante por não ter muitas pessoas na praia, o que tornou tudo mais leve e deixou o ensaio lindo demais.”, finalizou a Gata da Capa desta semana.