Larissa Castro, de 21 anos, é a Gata da Capa desta semana; veja

O projeto Gata da Capa desta semana levou a universitária de 21 anos, Larissa Castro, para mais um ensaio ousado em Salinas. Com os registros do fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, o ensaio destacou a beleza e a sensualidade da modelo em conjunto com a paisagem natural da praia localizada no nordeste do Pará. Além da sessão de fotos, Larissa Castro deu detalhes sobre a sua participação no projeto Gata da Capa e compartilhou algumas dicas de beleza e saúde.

Larissa Castro

Natural de Salinas, nordeste do estado, Larissa Castro foi convidada por Neto Soares para fazer parte do projeto. Ela diz ser uma amante da fotografia e que adora se fotografar tanto em estúdios ou ao ar livre, mas revela que a experiência de ser fotografada para o projeto Gata da Capa foi “incrível e única”. Com 21 anos, a gata da capa desta semana cursa estética e cosmetologia, além de frequentar a academia regularmente. “Amo tudo que envolve beleza e saúde. Gosto de frequentar a academia e ter uma alimentação saudável”, revela Larissa.

Sendo assim, a modelo destaca para os leitores alguns hábitos que ela considera essenciais para a sua rotina e seu bem-estar. “Acredito que ter hábitos saudáveis faz toda a diferença no meu cotidiano, então indico que as pessoas pratiquem as atividades físicas que preferirem, que bebam bastante água e busquem uma melhor qualidade de sono. Além disso, manter bons hábitos sociais e familiares é essencial para mim. E também é muito importante ter o autoconhecimento e uma boa autoestima para viver melhor”, destaca a universitária.

Sobre o projeto Gata da Capa, Larissa Castro destaca a importância do ensaio em elevar a autoestima feminina. “E vejo o projeto como um trabalho incrível, porque além de elevar a autoestima, exalta diferentes belezas e personalidades das meninas selecionadas. E nada melhor como um passeio em um lugar diferente, com produções de makes, fotos, boas risadas e um conteúdo muito bom para as redes sociais”.

O ensaio realizado em Salinas demonstra toda a conexão de Larissa com a paisagem natural do lugar em que nasceu e que ama. “Por ter sido realizado em Salinas, na cidade onde eu nasci, as fotos ficaram incríveis. É um lugar perfeito pra mim, amo o sol, o mar, a praia, amo Salinas. Então o público pode esperar por fotos incríveis com a paisagem maravilhosa do local que escolhemos. Acredito que entreguei boas poses com muita sensualidade, que é a essência do projeto”, finalizou Larissa Castro, Gata da Capa desta semana.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)