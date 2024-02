Thaila Ayala, musa da Sapucaí, se emociona com desfile da Grande Rio

Thaila Ayala, musa da Marquês de Sapucaí no 1° dia dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, caiu aos prantos com o desfile da Grande Rio no último domingo (11).

Torcedora da agremiação, a atriz compartilhou o momento em que não segurou as lágrimas ao ver um dos carros do enredo baseado no mito tupinambá do livro "Meu destino é ser onça".

“Chorei! Simplesmente, @granderio”, escreveu na foto publicada nos stories. Ayala não esteve na Sapucaí em 2023 e, por isso, não conteve a saudade ao reviver a emoção.

Ainda no desfile, a modelo soltou elogios à rainha de bateria da Grande Rio, Paolla Oliveira. A atriz representou a onça, para mostrar que toda mulher brasileira é uma guerreira poderosa. “Paolla Oliveira, você zerou o game”, disse ela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)