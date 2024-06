Parárraiá: 3ª noite reúne mais de 150 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão

O terceiro dia do "Parárraiá, o São João da Amazônia" levou mais de 150 mil pessoas ao estacionamento do Novo Mangueirão, em Belém, na noite de sábado (15/06). A noite contou com apresentações de Manu Bahtidão, Dennis DJ, Nattanzinho, Xeiro Verde e a aparelhagem Príncipe Negro. O evento foi promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Nattanzinho foi uma das atrações da noite do Parárraiá, que reuniu mais de 100 mil pessoas. (Alex Ribeiro / Agência Pará)

O 'Parárraiá' será encerrado neste domingo (16/06) com shows de Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca e a aparelhagem Carabao, além das apresentações das quadrilhas Paraíso Junino e Tradição Junina.

A apresentadora Regina Casé foi a surpresa da noite ao anunciar o show de Manu Bahtidão. Ela ressaltou a importância do evento para o Estado. “São João na Amazônia. Tenho paixão pelo Estado e pela floresta. Noite de celebração, música e muita dança. São João no Pará é um encontro com as tradições”, disse Regina.

Um "São João" que garantiu ao público total animação. Além dos shows, o público vibrou com a evolução das quadrilhas juninas Balão de Ouro e Rainha da Juventude. “Trouxe meus netos para aproveitarem e conhecerem mais da cultura junina. Olha como eles estão animados”, disse a aposentada Telma Bezerra, 68 anos, ao lado dos netos Caio, 12 anos, e João Miguel, 8 anos.

Mais de mil agentes de segurança atuam em cada noite do evento, coordenados pelo Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado no estacionamento do Mangueirão (Augusto Miranda / Agência Pará)

Economia criativa

Além das muitas atrações no palco, o 'Parárraiá' oferece a Feira de Economia Criativa. Com a curadoria da Secult, a Feira tem 20 espaços voltados à comercialização de produtos artesanais, como joias, acessórios, roupas, óleos e peças em paper craft.

No espaço da Feira também há apresentações culturais. No sábado, a atração foi o grupo Sabor Marajoara. Neste domingo (16), o público assistirá ao Boi Veludo.

Segurança

Com planejamento elaborado pelos órgãos de segurança do Pará, mais de mil agentes atuam em cada noite do evento. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM), instalado no estacionamento, coordena as ações e registra ocorrências.

As ações das forças de segurança contam com o apoio de uma nova ferramenta tecnológica, o “IMEIGUARD”, que permite a identificação e recuperação de celulares roubados e furtados, inibindo a prática desses crimes.

Além dos shows com artistas nacionais e regionais, a programação do 'Parárraiá' traz apresentações culturais e uma Feira de Economia Criativa (Augusto Miranda / Agência Pará)

Programação da última noite do 'Parárraiá'

Neste domingo (16), estarão se apresentando no palco do festival junino Xand Avião, Joelma, João Gomes, Pinduca, a aparelhagem Carabao e as quadrilhas Paraíso Junino e Tradição Junina.

Local: Estacionamento do Novo Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, a partir das 18h. Entrada gratuita. Há venda de camarotes pelo site. Para mais informações, acesse aqui.

É proibida a entrada de mochilas, armas, garrafas de vidro e qualquer objeto cortante. As vendas dos tickets de acesso de veículos ao estacionamento são feitas antecipadamente. As vagas são limitadas.