Atrações diversas animam o 2º dia de Parárraiá no Mangueirão

O segundo dia de programação do Parárraiá começou mais uma vez bastante animado no estacionamento do estádio do Mangueirão. O início da festa desta sexta-feira (14) foi comandado pelo DJ Assayag, que colocou todo o público para dançar com as tradicionais músicas de quadrilhas juninas.

Assim como no primeiro dia, o espaço ficou rapidamente lotado, a medida que as atrações iam chegando ao palco do evento para se apresentar e encher o ambiente de música e diversão.

Uma figura que se destacou entre as pessoas que se divertiam na pista foi o motorista Márcio Araújo. Dançando as músicas juninas com seu chapéu de lampião, ele contou que se divertiu bastante no evento.

“Para mim está só o filé. Não vim ontem, vim hoje e espero que a noite seja maravilhosa, não só para mim, mas para todo mundo”, afirma o motorista.

Márcio Araújo se divertiu bastante desde o início da programação (Foto: Thaís Neves)

Joyce Geovana é do Rio Grande do Sul e já visitou Belém algumas vezes. Feliz ao lado do namorado, ela se encantou com a estrutura do Parárraiá

“Eu achei bem bacana, está tudo muito bonito. A cultura daqui é bem diferente, ne, mas a gente vai misturando um pouco das culturas”, explicou a turista.

O primeiro destaque da programação foi a banda Fruto Sensual, uma das mais celebradas por seus hits que são considerados clássicos pelos paraenses. A cantora do grupo, Valéria Paiva cantou seus maiores sucessos para o público e ficou feliz de participar da 1º edição do evento.

“Espero que seja o primeiro de muitos, de grandes artistas que representam a nossa cultura paraense, e é muito importante para mim estar aqui também e fazer parte de tudo isso”, destacou a artista.

Atrações Nacionais

Integrando o grupo de atrações nacionais, a dupla sertaneja Hugo & Guilherme trouxe romantismo para o palco do Parárraiá. As músicas com o ritmo de arrocha colocaram muita gente para dançar 'agarradinho’ durante a apresentação dos cantores.

Entusiasmados com a recepção do público paraense, os dois artistas chegaram a cantar músicas de tecnobrega. O improviso surpreendeu o público, que amou a ousadia dos dois.

O cantor Wesley Safadão foi um dos grandes destaques da noite. Irreverente e feliz em estar de volta a Belém, o forrozeiro contagiou o público presente com grandes hits da carreira.

A alegria do Parárraiá não ficou apenas marcada pelos shows no palco. As quadrilhas juninas Rainha da Juventude e Balão de Ouro fizeram apresentações no estacionamento do Mangueirão e animaram bastante quem passava pelo local.

Assim como no primeiro dia, agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), e da Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) estiverem presentes durante toda a programação. Os servidores atuaram diretamente na fiscalização e orientação do trânsito, com o intuito de garantir a segurança de todos no acesso ao Mangueirão.

A programação do Parárraiá segue até o próximo domingo (16), com novas atrações a cada dia. A festa começa sempre às 18h e com a entrada gratuita para todos os públicos. Confira abaixo os shows que serão realizados neste sábado (15).

Programação 15 de junho (sábado)

- Nattan

- Manu Batidão

- Dennis DJ

- Xeiro Verde

- Príncipe Negro